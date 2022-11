Renoviert und mit neuem Partner - Naumburger Möbelcenter erweitert Angebot

Naumburg - In den vergangenen Wochen war viel Bewegung im Naumburger Möbel-Center zu verzeichnen. Dies löste bei so manchem Kunden Interesse und Neugierde aus. Die Handwerker gehörten im Möbelhaus zum Alltag, ein großer Umbau des gesamten Möbelhauses wurde in Angriff genommen. Das Ergebnis kann sich sehen lassen, wie zur kürzlichen Eröffnung deutlich wurde. Zur ihr war auch Naumburgs Oberbürgermeister Armin Müller (CDU) in das Möbelhaus in der Overwegstraße 17-18 gekommen.

Mehr als 7.000 Quadratmeter Verkaufsfläche

„Heute sind wir richtig stolz, unseren vielen treuen Kunden ein komplett neues Möbelhaus mit einer Verkaufsfläche von über 7.000 Quadratmeter präsentieren zu können. Die letzten Monate waren dabei eine ganz besondere Herausforderung für mein ganzes Team. Vor und während des Total-Umbaus mussten wir die Verkaufsflächen komplett leerräumen, renovieren und neu einrichten,“ so Daniel Siegmeyer von der Geschäftsleitung des Filialisten „Möbel Mit“ in einer Mitteilung.

„Bereits seit dem Jahr 2017 gehört das Naumburger Möbel-Center zur ‚Möbel Mit‘-Firmengruppe. Nach dem kompletten Umbau wird aus dem Naumburger Möbel-Center ganz offiziell ‚Möbel Mit - Die Küchen- und Einrichtungswelt‘“, ergänzt er. „Und dies mit unserem gleichen Fachpersonal“, fügt Hausleiter Mike Köchler hinzu. „Durch unsere Zugehörigkeit zu einem der größten deutschen Möbel-Einkaufsverbände bieten wir unseren Kunden enorme Preisvorteile durch den bundesweiten Großeinkauf.“

Stoßen auf die Eröffnung an: Daniel Siegmeyer (Geschäftsleitung „Möbel Mit“ Naumburg, von links), Oberbürgermeister Armin Müller, Thomas König (Geschäftsführer „Hammer“-GmbH & Co. KG Ost), Mike Köchler (Hausleiter „Möbel Mit“) sowie Silvio Szirniks (Marktleiter „Hammer“ Naumburg). (Foto: Torsten Biel)

Hinzugekommen ist außerdem mit der „Hammer“-Gruppe ein neuer Partner. „Mit ihm bieten wir ab sofort die ganze Welt des Wohnens an. Das Spektrum reicht von Fußböden, Tapeten, Farben und Gardinen inklusive Handwerksservice über Küchen, Polstermöbel, Wohnwände, Schlafzimmer, Boxspringbetten bis hin zu Tischen und Stühlen“, hebt Hausleiter Köchler hervor.

Umfangreicher Service dank Kooperation

Die für die Renovierung nötigen Wandfarben und Bodenbeläge sind ebenfalls erhältlich. „Hammer“liefert die Bodenbeläge, Tapeten oder Wandfarben inklusive Renovierung und die „Möbel Mit“-Einrichtungsexperten planen den Wohnraum oder die Küche und geben Tipps zur Dekoration. „Wir bieten einen umfangreichen Service. In dieser Kooperation erfüllen wir nahezu jeden Kundenwunsch“, so Siegmeyer. (ag)

Öffnungszeiten: Montag bis Freitag von 9.30 bis 18.30 Uhr sowie Sonnabend von 9.30 bis 16 Uhr