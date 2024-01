Naumburg/Freyburg - Mitte Dezember war es entschieden worden; inzwischen sind auch die Gewinner-Preise des regionalen Fußball-Tippspiels unserer Zeitung an den Mann beziehungsweise an die Frau gebracht worden. Am Montag holten sich in Freyburg bei F.C.Röder Uwe und Astrid Buffi aus Steinbach den schon obligatorischen 100-Euro-Gutschein für den Sieg in der Teamwertung ab.

Bereits kurz vor Weihnachten war Frank Bornschein, der sich in der Gesamteinzelwertung durchgesetzt hatte, mit einem 500-Euro-Gutschein von Euronics XXL in Naumburg belohnt worden. „Gestern waren meine Frau Martina und ich noch mal dort, um uns etwas auszusuchen. Es wird ein Wäschetrockner“, berichtet der 63-jährige Reinsdorfer, der in der Unterkunftsverwaltung der Migrationsagentur des Kreises angestellt ist.

Von Jonas Weise (Mitte), Mitarbeiter des Freyburger Teamwork-Sporthauses F.C.Röder, erhalten Astrid und Uwe Buffi aus Steinbach einen 100-Euro-Gutschein als Preis für den Gewinn der Tippspiel-Teamwertung. (Foto: Nicky Hellfritzsch)

Das Rückrunden-Tippspiel dieser Saison beginnt - abhängig von den Platzverhältnissen - Mitte/Ende Februar. Wir werden rechtzeitig darüber informieren.

Endstand Gesamtwertungen, Einzel: 1. Frank Bornschein (Reinsdorf) 121; 2. Uwe Buffi (Steinbach) 118; 2. Henryk Lihsa (Naumburg) 118; 4. Florian Schlegel (Benndorf) 116; 4. Hannah Töpfer (Naumburg) 116; 4. Mario Rahaus (Lossa) 116; 7. Ute Romahn (Naumburg) 115; 7. Malte Fricke (Gernstedt) 115; 7. Stefanie Paloch (Laucha) 115; 10. Christoph Beltz (Weißenfels) 114; 10. Matthias Meissner (Laucha) 114.

Teamwertung: 1. Astrid und Uwe Buffi Steinbach) 112,0; 2. Kai Vollrath/Jan Stieglitz (Rastenberg/Bachra) 111,5; 3. Klaus und Max Wege (Görlitz/Leipzig) 109,5; 3. Hannah und Reiner Töpfer (Naumburg) 109,5; 5. Mario Rahaus/Robert Jecke (Lossa) 109,0; 6. Jürgen und Winfried Töpfer (Eulau/Naumburg) 108,5.