Queere Community im Burgenlandkreis Regenbogen-Farben gegen Ausgrenzung und Anfeindungen

In Weißenfels findet am 12. August der erste Christopher-Street-Day im Burgenlandkreis statt. In Naumburg setzt das Jugendparlament mit einer Aktion an der Albert-Schweitzer-Sekundarschule ein Zeichen für Vielfalt. Denn queere Menschen sind oft Anfeindungen ausgesetzt.