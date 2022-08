In Stößen treffen sich hochrangige Vertreter rechter Politik zum Fest eines rechtsextremen Magazins. Gegendemonstranten warnen vor sich ausbreitenden Strukturen auf dem Land.

Demonstranten von „Die Partei“ haben sich vor dem Grundstück Poggenburgs in Stößen, auf dem Rechte feiern, mit Protestschildern aufgestellt.

Stössen - Die Speerspitze der sogenannten Neuen Rechten hat sich am Samstag zum Sommerfest in Stößen getroffen. Organisiert wurde das Netzwerktreffen von dem vom Verfassungsschutz als rechtsextremistisch eingestuften „Compact“-Magazin. Die Party fand auf dem Grundstück von Ex-AfD-Mann André Poggenburg statt, der am Ortsrand von Stößen auf einem ehemaligen Gutshof eingemietet ist. Begleitet wurde das Hoffest von Polizei und etwa 30 Gegendemonstranten.