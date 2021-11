Rallis Team wird belohnt

Naumburg - Wie freut sich wohl eine Bibliothek über einen bundesweiten Preis? Eher im Stillen, aber nicht ohne einen gewissen Stolz. „Ich bin stolz auf alle, die daran beteiligt waren“, sagte Sabine Matzner, Leiterin der Naumburger Stadtbibliothek, mit sehr viel Freude. Die städtische Einrichtung errang mit Partnern in der Kategorie „Herausragende Leseförderung mit digitalen Medien“ den diesjährigen Deutschen Lesepreis, landete nach den Stadtbibliotheken Frankfurt/Main und Wuppertal auf Rang drei. Verbunden ist die Ehrung mit einem Preisgeld in Höhe von 1.000 Euro.

Beworben hatte sich die Bibliothek mit ihrem 2020er-Sommerferienprojekt. „Ralli Rabe Actionbound“. Die interaktive Schnitzeljagd für die ganze Familie basiert auf dem gleichnamigen Kinderbuch, das Stefan Rühlmann verfasst und Sandra Kursch illustriert haben. Zehn Kultureinrichtungen und Geschäfte in der Naumburger Innenstadt bildeten die Stationen der interaktiven Lese-, Rätsel- und Aktionsrallye, die mittels der App „Actionbound“ und GPS-Koordinaten gefunden werden mussten. Am jeweiligen Ort galt es, die Geschichte des Buches zu lesen, knifflige Rätsel zu lösen und Fragen zu beantworten. Alle erfolgreichen Teilnehmer konnten an einer Verlosung teilnehmen. Während der Aktion waren alle Texte und Bilder in der Bibliothek ausgestellt worden. Den Abschluss bildete eine Lesung.

Innenstadt mit eingebunden

„Auf ihrer digitalen Ralli-Rabe- Actionbound-Schnitzeljagd wurde die ganze Stadt zum Entdeckerterrain und nur die richtigen GPS-Daten haben zum Ziel geführt. Die Leseförderung hat dabei erfolgreich allen Corona-Einschränkungen getrotzt“, heißt es in der Laudatio. Das besondere Ferienangebot lag dabei auf den Schultern mehrerer Partner, wie Bibliotheksmitarbeiterin und Ideengeberin Antje Key hervorhob: „Es war eine unheimlich gute Zusammenarbeit. Das Projekt ist von Treffen zu Treffen gewachsen. Alle haben dahinter gestanden und es unterstützt.“ Vorgestellt sei es kürzlich auf einer Fortbildung für Mitarbeiter von Kinderbibliotheken.

Finanziell gefördert wurde das Angebot von der Vereinigten Naumburger Waisenversorgungsanstalt sowie vom Förderverein der Bibliothek. Ein wichtiger Partner: der Innenstadtverein und Citymanagerin Sylvia Kühl. „Es war schön anzusehen, wenn die Kinder, oft auch in Gruppen, durch die Stadt gelaufen sind“, erinnerte sich die Citymanagerin. Das Projekt fand in einer für alle herausfordernden Zeit statt - zwischen zwei Lockdowns mit ihren Beschränkungen. Im Frühjahr 2020 begann Stefan Rühlmann Geschichten über Ralli Rabe und seine tierischen Freunde zu schreiben, täglich eine auf Facebook zu veröffentlichen. „Aus ganz Deutschland haben sich Leser gemeldet“, so der Großjenaer, der vor dem Kinderbuch mehrere Fantasy-Romane verfasst hatte. Rühlmann: „Manchmal haben sich Leute gemeldet, wenn um die gewohnte Zeit noch kein Text erschienen war.“ Das Schreiben wurde eine feste Größe im Alltag. Nach zwei Ralli-Rabe-Bänden erscheine in Kürze ein dritter, blickt der Großjenaer voraus.

Utaschule auf Shortlist

Der mit insgesamt 25.000 Euro dotierte Deutsche Lesepreis ist eine Initiative der Stiftung Lesen und der Commerzbank-Stiftung. Er wird seit 2013 für vorbildhaftes Engagement in der Leseförderung verliehen und steht unter der Schirmherrschaft der Staatsministerin für Kultur und Medien, Monika Grütters. Für den diesjährigen Preis hatten sich rund 400 Personen und Einrichtungen bundesweit beworben. Insgesamt 15 wurden in fünf Kategorien geehrt, den Sonderpreis für prominentes Engagement erhielt Fußballer Thomas Müller. Der Naumburger Utaschule gelang in der Kategorie „Herausragende Leseförderung an Schulen“ mit vier weiteren Schulen der Sprung auf die sogenannte Shortlist.

Weitere Informationen und Videos zu den Preisträgern gibt es online auf: www.deutscher-lesepreis.de