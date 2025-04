In Bergwinkel nahe Bad Bibra ist ein Mann am Dienstagnachmittag mit seinem Quad gegen einen Baum gefahren. Schwerstverletzt wurde er anschließend ins Krankenhaus geflogen.

Quadfahrer muss per Helikopter ins Klinikum geflogen werden

Schwerer Unfall in Bergwinkel

Bergwinkel/tra. - Aus bisher unbekannten Gründen ist ein Quadfahrer am Dienstag gegen 14 Uhr in Bergwinkel von der Oberdorfstraße abgekommen und gegen einen Baum geprallt. Der Fahrer musste daraufhin schwerstverletzt mit einem Rettungshubschrauber in ein Klinikum geflogen werden.

Wie die Polizei schreibt, wird nun zum Unfallhergang in dem Bad Bibraer Ortsteil ermittelt. Nach bisherigen Erkenntnissen sei kein weiteres Fahrzeug an dem Unfall beteiligt gewesen.