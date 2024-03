Putsch mit langem Schatten - Was zur Zeit des Kapp-Putsches 1920 in Mitteldeutschland geschah

Wanderausstellung in Naumburgs „Hohe Lilie“

Stieß schon zur Eröffnung auf großes Interesse: die Wanderausstellung „Gegenrevolution 1920. Der Kapp-Lüttwitz-Putsch in Mitteldeutschland“, die bis Ende August im Naumburger Stadtmuseum „Hohe Lilie“ präsentiert wird.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Naumburg. - Das Thema der aktuellen Wanderausstellung, die noch bis zum 25. August 2024 im Naumburger Stadtmuseum „Hohe Lilie“ Station macht, ist nicht leicht verdaulich, zudem ist die Präsentation sehr textlastig – Kriterien, die nicht unbedingt Erfolg versprechen. Doch die Schau „Gegenrevolution 1920. Der Kapp-Lüttwitz-Putsch in Mitteldeutschland“, die Ende Januar eröffnet worden ist, belehrt Zweifler eines Besseren. „Wir sind mit der Resonanz bisher sehr zufrieden. Bereits in den ersten vier Wochen haben sich über 200 Besucher hier umgesehen“, so Nora Spielvogel-Strauß von den Städtischen Museen Naumburg. Zu den ersten Besuchern gehörten die 9. Klassen des Domgymnasiums Naumburg. „Sie hielten sich hier sehr lange auf und waren tief beeindruckt“, erzählt die Museumsmitarbeiterin.