Prozess am Amtsgericht Naumburg Vergewaltigung? Voodoo-Zauber-Fan soll Hilfsbereitschaft flüchtiger Freundin ausgenutzt haben

Naumburger soll Hilfsbereitschaft einer flüchtigen Freundin ausgenutzt und sich in seiner Wohnung an ihr vergangen haben. Trotz eindeutiger Beweise leugnet er das Verbrechen. Staatsanwältin plädiert für die am Amtsgericht mögliche Höchststrafe.