Naumburg. - „Kirche der Zukunft: Gottvertrauen in scheinbar unsicheren Zeiten“ – unter diesem Gesamtthema setzt die Evangelische Kirchengemeinde Naumburg mit der Naumburger Domkantorei die Kantatengottesdienste der Reihe „Prominenz im Gespräch“ in diesem Jahr fort. Für den Auftakt am Sonntag, 12. Mai 2024, 10 Uhr, führt Pfarrerin Ellen Ueberschär im Naumburger Dom in das Thema des Gottesdienstes „Welche Hoffnung trägt uns, was sollen wir mittragen?“ ein. Passend dazu erklingt die Bachkantate BWV 100 „Was Gott tut, das ist wohlgetan“. Mit der Pfarrerin sprach Jana Kainz.