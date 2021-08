Probleme trotz Riesen-Kader

Tom Schönemann (am Ball) hat sich nach Aussage seines Trainers Matthias Krause in der Saisonvorbereitung auf der Zehnerposition sehr gut entwickelt.

Naumburg - „Ich bin mit der Vorbereitung nicht zufrieden. Dennoch möchte ich an unserem Saisonziel, in die Verbandsliga aufsteigen zu wollen, natürlich festhalten. Wenngleich ich immer gesagt habe, dass dazu alle gesund bleiben müssen und ein komplettes Spieljahr, also mit Hin- und Rückrunde, nötig ist.“ Matthias Krause, Trainer des Landesligisten SC Naumburg, war durchaus optimistisch aus der coronabedingt abgebrochenen vergangenen Serie gekommen und noch optimistischer in den Vorlauf der neuen Saison gegangen.

Generalprobe ohne Zwölf

Gespeist wurde und wird dieser Optimismus einerseits aus den guten Auftritten, vor allem auswärts, im vergangenen Jahr und besonders aus der komfortablen personellen Situation, in der sich die Kicker aus der Domstadt mittlerweile befinden. Eigentlich befinden, muss man genauer sagen. Denn der Riesenkader existiert derzeit nur auf dem Papier.

26 Spieler, mit sechs Neuzugängen sowohl qualitativ als auch in der Breite verstärkt - der SCN-Coach verfügt (eigentlich) über genügend Alternativen auf allen Positionen. Doch Matthias Krause hat zum Beispiel Verletzungssorgen. Kapitän Jonas Ballin ist im Training umgeknickt und unglücklich auf die Schulter gefallen; er hat Kontaktsportverbot und wird wohl die komplette Hinrunde ausfallen. Mit Innenverteidiger Hannes Niebling (Kapselprobleme am Zeh) steht ein weiterer Fixpunkt im Team der Naumburger dauerhaft nicht zur Verfügung. Auch Carsten Pieper, Philipp Döring und A-Junior Paul Jacob, eine Alternative für die linke Abwehrseite, sind verletzt. „Somit sind derzeit das Abwehrzentrum und die Sechserposition unsere größten Baustellen“, sagt Krause, der sich auch darüber ärgert, dass mancher Spieler kurz vor dem Saisonstart noch einen Kurzurlaub einlegte.

Licht oder Schatten - wohin geht die Reise der Naumburger in der neuen Saison? Regenbogen über dem heimischen Stadion Saalestraße. (Foto: Torsten Biel)

„Mit nur 14 Akteuren eine Generalprobe zu bestreiten, ist natürlich alles andere als optimal. Da mussten einige auf völlig ungewohnten Positionen oder sogar angeschlagen spielen“, so Matthias Krause. Und das 2:2 gegen den Landesklasse-Vertreter SG Spergau sei deshalb so überraschend nicht gekommen und vielleicht der berühmte Schuss vor den Bug zur rechten Zeit. Welches Potenzial der SCN besitzt, hat er in den meisten anderen seiner insgesamt zehn Testspiele unter Beweis gestellt. Vor allem beim 2:2 gegen Oberligist 1. FC Merseburg.

Keine Sorgen im Angriff

„In der Offensive haben wir die wenigsten Sorgen“, meint der Trainer. Neuzugang Jasper Hoffmann, der vom Oberligisten FC Grimma gekommen ist, habe kein Training und kein Spiel versäumt, bringe Torgefahr und überhaupt eine neue Qualität mit. Goalgetter Marcel Müller sei gewohnt treffsicher, Tom Schönemann habe sich als Zehner super gesteigert, und Moritz Mainka, der zweite A-Junior aus den eigenen Reihen, habe mehrfach bewiesen, dass man im Sturm auf ihn bauen könne.

Neuzugang Jasper Hoffmann (r.) ist torgefährlich - eine echte Verstärkung. (Foto: Torsten Biel)

Zum Saisonauftakt gastiert am kommenden Sonnabend die Reserve des 1. FC Merseburg in Naumburg - ausnahmsweise am Halleschen Anger. Das Stadion Saalestraße, die eigentliche Heimspielstätte des SCN, soll für das Vereinsfest eine Woche später geschont werden. Dann dürfen die Domstädter erneut vor eigenem Publikum auflaufen, weil Gegner Blau-Weiß Günthersdorf mit einem Wechsel des Heimrechts einverstanden war.

Kader des SC Naumburg

Tor: Agid Khalil, Marcel Derbek

Abwehr: Maximilian Derwel, Florian Eichstädt, Bastian Hanisch, Carl Hoffrichter, Paul Jacob, Tim Kießhauer, Richard Majuntke, Hannes Niebling, Steve Villmann

Mittelfeld: Mahmoud Ajo, Jonas Ballin, Moritz Böttcher, Moritz Denke, Philipp Döring, Jasper Hoffmann, Carsten Pieper, Tom Schönemann, Lucas Sedivy, Nejervan Solivani, Daniel Söll

Angriff: Steven Krumbholz, Moritz Mainka, Marcel Müller, Khemgin Solivani

Zugänge: Jacob, Mainka (beide eigener Nachwuchs), Hoffmann (FC Grimma), Kießhauer (Blau-Weiß Günthersdorf), Majuntke (Leipziger SV Südwest), K. Solivani (Blau-Weiß Zorbau)

Abgänge: Lukas Storch (SV Concordia Schenkenberg), Feras Boski (Ziel unbekannt), Stefan Schulze (eigene Alte Herren)

Trainer: Matthias Krause, Martin Pastuschek, Jörg Hanisch; Mannschaftsverantwortlicher: Christoph Radig; Mannschaftsleiter: Marcel Lehner; Physiotherapeutin: Marion Tomisch

Spielplan der Landesliga Süd, Hinrunde:

1. Spieltag: 14. August, 14 Uhr: 1. FC Merseburg II (H)

2. Spieltag: 21. August, 15 Uhr: SV Blau-Weiß Günthersdorf (H)

3. Spieltag: 28. August, 15 Uhr: FSV Rot-Weiß Alsleben (A)

4. Spieltag: 11. September, 14 Uhr: SV Romonta Stedten (H)

5. Spieltag: 18. September, 15 Uhr: VfB Nessa (A)

6. Spieltag: 25. September, 14 Uhr: MSV Eisleben (H)

7. Spieltag: 2. Oktober, 15 Uhr: SV Eintracht Emseloh (A)

8. Spieltag: 16. Oktober, 14 Uhr: SG Blau-Weiß Brachstedt (H)

9. Spieltag: Freitag, 22. Oktober, 19.30 Uhr: SV Eintracht Lüttchendorf (A)

10. Spieltag: 30. Oktober, 14 Uhr: SV Rot-Weiß Weißenfels (H)

11. Spieltag: 6. November, 14 Uhr: Turbine Halle (A)

Die Rückrunde soll am 5. März beginnen und am 11. Juni 2022 enden.