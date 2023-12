Advent in den Höfen Premiere am Naumburger Reußenplatz - Frisch saniert und weihnachtlich herausgeputzt

Das historische Fleckchen in der Innenstadt zeigt sich zu diesem Weihnachtsfest erstmals in saniertem Zustand. Ein Grund mehr, „Weihnachtliches in den Höfen“ auch dort zu verbringen. Wer sich an Aktion beteiligt.