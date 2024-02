Porsche-Comeback in Bad Kösen, Dreierpacks in Baumersroda und Bad Bibra

Naumburg. - Die Männerteams der Saale-Unstrut-Finne-Region erreichten in ihren Testspielen am vergangenen Wochenende folgende Resultate.

SC Naumburg - BSC 99 Laucha 1:0 (0:0).

Auf dem Kunstrasenplatz am Merseburger Ulmenweg setzte sich der Landesligist durch das „goldene“ Tor von Carl Hoffrichter (88.), der - nachdem er zwei Gegenspieler getunnelt hatte - ins lange Eck einschoss, knapp durch. „Die Partie stand auf einem mäßigen Niveau. Sie hatte eigentlich keinen Sieger verdient“, so Naumburgs Trainer Patrick Hausmann, der „Jungspund“ Pepe Sperling ein Extralob aussprach. Auf beiden Seiten gab es noch je einen Pfostentreffer: durch SCN-Akteur Marcel Müller und den Lauchaer Alexander Saal. Das BSC-Team war ohne Wechselspieler angetreten.

Blau-Weiß Bad Kösen - Sportring Mücheln 0:3 (0:2).

In einem Duell zweier gleichwertiger Teams verwerteten die Gäste drei ihrer vier Torchancen, berichtet Bad Kösens Mannschaftsleiter Jörg Stengler. David Sarne (5.) per Strafstoß sowie Christopher Jacob (33.) und Moritz Sommerwerk (77.) trafen für den Tabellenzweiten der Kreisoberliga Saalekreis. Am morgigen Mittwoch ab 19 Uhr bestreiten die Kurstädter gegen den VfB Apolda ein weiteres Testspiel. Es ist die Premiere für die erste Männermannschaft der SG Blau-Weiß unter dem neuen Flutlicht im Anton-Zinner-Stadion.

Philipp Rosenberger, Neuzugang aus dem eigenen Nachwuchs, wirft Bad Kösens Torwart Marcel Derbek zur Erwärmung die Bälle zu. (Foto: Nicky Hellfritzsch)

FC RSK Freyburg - Langendorf/ WFV 4:1 (1:0).

Gegen die in der Kreisoberliga um Punkte kämpfende Kombination Grün-Weiß/Schwarz-Gelb erzielten Philipp Wenzel (20.), Daniel Fischer (51.) sowie Max Schirner (54./57.) die Tore für Landesklasse-Vertreter Freyburg. Florian Frenzel (52.) verkürzte für die Gäste zum zwischenzeitlichen 2:1. Am kommenden Donnerstag mit Anstoß um 18.30 Uhr treffen die Jahnstädter an selber Stelle auf den SV Beuna.

Baumersrodaer SV - ESV Herrengosserstedt 3:3 (2:2).

Benjamin Hackbart (21.) brachte die Landesklasse-Kicker aus Herrengosserstedt in Front, aber Albert Reinicke drehte das Ergebnis per Doppelpack: zunächst nach Flanke von Marius Mehde (30.), fünf Minuten später nach einem Angriff über rechts. Auf der Gegenseite überwand der schnelle Justin Krämer (42.) BSV-Keeper Tim Walter zum 2:2-Pausenstand. In der Schlussphase schlugen noch mal die Goalgetter zu: Hackbart (84.) schoss die Gäste erneut in Front, ehe Albert Reinicke (89.) den Ausgleich für den Kreisoberligisten markierte. „Das 3:3 ist ein gerechtes Ergebnis“, so Baumersrodas Sportchef Ronny Benndorf.

Bad Bibra/Saubach - FC ZWK Nebra II 9:1 (3:1).

Bevor es dann für den Kreisoberliga-Aufsteiger am kommenden Sonntag um Punkte geht, holte er sich im letzten Test gegen den Kreisligisten noch mal eine ordentliche Portion Selbstvertrauen. Die Nebraer Führung durch einen sehenswerten Schlenzer von Tim Schneller (25.) drehten Eirik Müller nach Steilpass von Jonas Ballin (26.), Sebastian Kibgis nach Flanke von Michael Schubert (28.) und Leo Apolle aus spitzem Winkel (38.) zum 3:1-Halbzeitstand. Nach dem Seitenwechsel bauten Bill Schaepmann per Kopf nach Vorarbeit von Müller (48.), Marc Anders per Hattrick - nach Zuspiel von Ballin (51.), Pass von Dominik Werner (54.) sowie seinem dritten Tor (63.) -, Tom Jakob mit einem Distanzschuss (76.) und erneut Müller, der in den linken Winkel traf (90.), den Vorsprung aus. Auf der Gegenseite verpasste Hannes Wagner eine Resultatsverbesserung, weil sein Schuss knapp am Gehäuse vorbeistrich.

FC ZWK Nebra - SV Beuna 4:3 (3:2).

Auf dem Hartplatz der Dieter-Höhne-Sportstätte legten Nils Schmidt (2.) und Richard Fritsche (6.) in diesem Duell zweier Kreisoberligisten eine schnelle Zwei-Tore-Führung der Unstrutstädter vor, die Adrian Schone (25./40.) mit einem Doppelpack ausglich. Fritsche (45.) war kurz vor der Pause erneut erfolgreich und erhöhte in der 68. Minute mit seinem dritten Treffer auf 4:2. Ferenc Bucher verkürzte fünf Minuten vor Schluss für die Gäste.

VSG Löbitz - FC RSK Freyburg II 3:1 (1:1).

Gleich mit ihrem ersten Angriff gingen die gastgebenden Kreisklasse-Kicker in Führung, als Tom Böhme (1.) eine Vorlage von Maxl Rüger verwertete. Nico Kathe, Rüger und Niklas Beyer vergaben weitere Chancen der Löbitzer, ehe Nils Deckert (25.) der Ausgleich für Kreisligist Freyburg gelang. In der zweiten Halbzeit traf Kathe nur den Pfosten. Beyer (73.) mit einem abgefälschten Distanzschuss und Tom Böhme nach präzisem Zuspiel von Rüger (83.) sorgten für den Endstand.

SG ZW Karsdorf - Kalbsriether SV 0:5 (0:1).

Gegen den Nordthüringer Kreisoberligisten verkaufte sich das in der Kreisliga spielende ZW-Team auf seinem Hartplatz in der ersten Halbzeit teuer. Mohammad Rahim Rajaba (30.) brachte die Gäste nach einer Ecke in Front. Nach der Pause wurde der Favorit seiner Rolle gerecht, und Dustin Schmidt (66./79.), Steven Bank (74.) sowie Louis Grasenick (82.) sorgten für klare Fronten. „Nach einer Stunde Spielzeit schlichen sich bei uns einige Fehler ein, die der Gegner resolut nutzte“, so Karsdorfs Trainer Matthias Litzkendorf.

Blau-Weiß Bad Kösen II - Blau-Weiß Grana 0:3 (0:1).

Im letzten Test vor dem Kreisliga-Nachholspiel bei Balgstädt/Laucha II am kommenden Samstag hielten die Kurstädter gegen den Kreisoberliga-Aufsteiger über weite Strecken gut mit. Antoni Schumann (13.), Michal Poznanski (61.) und Hubert Kochanek (69.) erzielten die Tore. Der Granaer Schumann sah kurz vor Schluss die Rote Karte, weil er Schiedsrichter René Hofmann (ESV Herrengosserstedt) beleidigt hatte; damit wird er zum Rückrundenstart fehlen. (tok/hob)