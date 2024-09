Pop-up-Store in Naumburg Pokémon-Fieber: Welche Raritäten aus Japan bei 35-jährigem Unternehmensgründer zu haben sind

Daniel Müller bietet im Pop-up-Store am Markt Rares und Ausgefallenes für Pokemon-Fans an. Seit Februar bereits gibt es den Online-Shop rund um Bisasam, Pikachu & Co.