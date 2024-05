Beuditz. - Oh, du wundervolles Pfingstfest, bietest für jeden etwas: Wer es ruhig haben möchte? Setzt sich in Garten oder Park oder geht vielleicht ins Museum. Wer auf Mega-Halli-Galli steht? Geht zu einer Großveranstaltung in nah oder auch in fern. Und wer das Lokale schätzt? Für den stellen die vielen Pfingstgesellschaften der Region allerorts eine Menge auf die Beine. Beispielsweise in Wetta-burg/Beuditz: Um die 20 Pfingstburschen aus den beiden Dörfern, aber auch aus Großgestewitz, Löbitz, Naumburg und sogar Tansania kommend, organisieren dort ein buntes Programm.

Vor dem Spaß steht aber die Arbeit. Und so geht’s am morgigen Donnerstag in den Wald zum Birkenschlagen für die Haushalte. Auch die Bar auf dem Beuditzer Festgelände muss noch aufgebaut und dekoriert werden. Am Freitag dürfen dann Alt-Pfingstburschen die Hauptbirke aufstellen und müssen sich mit dem Schabernack der aktiven Burschen herumschlagen, die die Zugänglichkeit des Ständerlochs zuweilen mit Steinen, Schnapsflaschen oder auch mal Bauschaum erschweren.

Vergeben und vergessen ist dies am Freitagabend, wenn ab 21 Uhr (Einlass 20 Uhr) die Band „Green Sapphire“ Beuditz rockt. Für zwölf Euro an der Abendkasse ist man dabei, andere Pfingstburschen, die in ihrer Kluft erscheinen, zahlen nur fünf Euro. Auch die Speise- und Getränkepreise wird man moderat halten, heißt es.

Ist die Laune angehoben, wird getanzt, wobei die gastgebenden Burschen im Festzelt mindestens drei Tänze absolvieren müssen, um einer Strafe zu entgehen. Ein Highlight fürs Publikum ist dann noch mal um Mitternacht das traditionelle Stiefeltrinken vor der Bühne, mal schauen, ob dann, wie im vergangenen Jahr, um die 350 Gäste zuschauen.

Wie bei den meisten Pfingstgesellschaften gibt’s nach dem Tanz aber kein Ausschlafen. Am Sonnabend fahren die Wettaburg-Beuditzer die Birken aus, ehe 14.30 Uhr traditionell Nudel mit Tomatensoße und Würstchen auf den Tisch kommen und man am Abend befreundeten Pfingstgemeinschaften einen Besuch abstattet.

Die Burschen der Pfingstgesellschaft Beuditz-Wettaburg im seriösen Look. (Foto: Verein)

Das Ständchenblasen läutet den Sonntag ein. Die verkleideten Burschen ziehen dann samt Kapelle zu rund 100 Haushalten samt kurzem Spruch, Ständchen, einer Rose und einem Kurzen vom offiziellen Schnapsbeauftragten. Kondition wird hier von den Burschen verlangt. Denn los geht es schon 6 Uhr, und vor 19 Uhr ist man meist nicht fertig („fertig“ im Sinne von „die Aufgabe ist erledigt“).

Nach drei Tagen Feier-Spaß nutzt man den Pfingstmontag zum – Weiterfeiern. Dann nämlich geht’s zum Frühshoppen in Mertendorf! Aber auch selbst sind die Burschen noch mal aktiv. Ab 15 Uhr richten sie zum Abschluss ihr großes Kinderfest auf dem Beuditzer Dorfplatz aus – mit Spielen, Eiswagen, Pommes, Roter Brause und selbstgebackenen Kuchen.

In Altenroda lädt der Pfingstverein in und an die Agrar-Festhalle ein. Am Freitagabend gibt es das Setzen der großen Pfingstbirke nebst zünftiger Musik. Am Sonnabend ab 8 Uhr werden in Altenroda, Wippach und Birkigt Birken gestellt. 14 Uhr beginnt das Kinderfest. Musik machen ab 14 Uhr die Original Unstruttaler Blasmusikanten. Sonntag starten 8 Uhr der Festumzug und 20 Uhr der Pfingsttanz mit „Passat“. Für das leibliche Wohl wird – wie in allen Orten – gesorgt.

In Bucha lädt am Sonnabend ab 10 Uhr der Eventgeneration-Verein auf die Wiese am Pfingstplan zum beliebten Simson-Treffen ein. Liebhaber können sich auf die Verlosung eines Mopeds sowie auf eine Rundfahrt freuen. Der Pfingstsonntag in Regie des Burschenvereins beginnt 10 Uhr auf dem Waldfestplatz mit dem Frühschoppen. Am Nachmittag unterhalten ab 15 Uhr die Original Unstruttaler Blasmusikanten. Für die Kinder ist eine Springburg aufgestellt. Ab 20 Uhr gibt es Musik mit „Kick & Fox“. Der Montag beginnt mit dem Ständchenblasen samt den „Bibertaler Musikanten“.

Die Gleinaer Pfingstgesellschaft lädt unter dem Motto „Wir bewahren die Tradition – Pfingsten wie früher schon“ ein. Am Freitag gibt es eine Andacht und das Maienschlagen, bevor ab 18 Uhr das Ständchenblasen in Müncheroda startet. Am Sonnabend beginnt ab 8 Uhr das musikalische Wecken mit Ständchen in Gleina, ab 10 Uhr wird in Müncheroda gegrillt. Der Tanz beginnt im Festzelt im Park um 20 Uhr mit DJ Erbse. Am Sonntag setzt sich ab 8 Uhr der Ständchenzug in Gleina fort. 9 Uhr beginnt der Gottesdienst in der Kirche. Höhepunkt ist ab 15 Uhr der Festumzug durch Gleina und das Parkfest mit Schaustellern, Schlossführungen, Hüpfburgen und Kinderspaß. Zum Tanz im Park ab 20 Uhr spielt „Red Fox“ auf. Für Nachtschwärmer lädt die Mitternachtsdisco mit den „NicNac Brothers“ ein. Pfingstmontag beginnt 10 Uhr der Frühschoppen im Park mit Pfingstbingo, Schaustellern und Hüpfburgen. An Kleinpfingsten, 25. Mai, findet das traditionelle Maienverbrennen am Sportplatz statt.

In Karsdorf eröffnen die Pfingstburschen den Sonnabend um 8 Uhr mit dem musikalisch begleiteten Ausfahren der Birken. 20 Uhr beginnt der Tanzabend im Festzelt mit „DJ Power“. Am Sonntag gibt es ab 10 Uhr den musikalischen Frühschoppen. 14 Uhr können sich die kleinen Festgäste auf Kinderbelustigung samt Hüpfburg freuen. Ab 15 Uhr gibt es Unterhaltungsmusik mit den „Original Heidetalern“. Und 20 Uhr startet der Tanzabend mit „DJ Power“.

Der Burschenverein Lossa lädt unter dem Motto „114 Jahre Burschenfest“ ein. Beginn ist am Freitag um 18 Uhr auf dem Gutshof mit dem Setzen der Pfingstbirke und dem „Fanfarenzug Bachra“. Ab 18.30 Uhr erfreuen musikalische Darbietungen von „Sonnenblume“. Ab 21 Uhr gibt es Disco mit „DJ Mütze“. Am Sonnabend findet auf dem Gutshof von 14 bis 18 Uhr das Kinderfest unter Beteiligung weiterer Vereine statt. Der Familiennachmittag wird vom „Moldau Duo“ begleitet. Um 19 Uhr beginnt der Tanzabend mit „Crazy“. Sonntag erfreut ab 8 Uhr der Umzug mit Ständchen durchs Dorf. Für die Mittagsverpflegung sorgt die Freiwillige Feuerwehr. 16.30 Uhr wird der „Fanfarenzug Bachra“ im Gutshof erwartet, den Ausklang umrahmt „DJ Mütze“.

In Reinsdorf findet am Freitag das Maienschlagen mit dem Verteilen an alle Haushalte statt. Sonnabend ziehen die Burschen zum „Reihegehen“ unter musikalischer Umrahmung durch den Ort. Der Pfingstsonntag beginnt 10 Uhr mit dem musikalischen Frühschoppen samt Hüpfburg für die Kinder. Ab 11 Uhr gibt es Leckeres vom Grill und aus dem Topf. 14 Uhr öffnen Verkaufsstände mit „Allerlei Stickerei“, Partylite mit Jenny und Zinngießer Ingo Schneppel. Erwartet wird ein Besuch der Sonnenschein-Alpakas. Kinder können sich auf eine Mal- und Bastelstraße und Hüpfburg freuen, ein Kegelturnier lädt zum Wettbewerb ein. Zu Kaffee und Kuchen ab 15 Uhr legt DJ Ralf auf. Ab 20 Uhr ist Live-Musik mit „Barfuss “ angesagt. Am Montag wird ab 10 Uhr zum Frühschoppen und Ausklang eingeladen.

Der Verein Pfingstburschen Saubach hat am Sonnabend ab 9 Uhr bis etwa 17 Uhr mit dem musikalischen Birkenaustragen durch das Dorf alle Hände voll zu tun. 17 Uhr beginnt das traditionelle Aufstellen der großen Maie auf dem Festgelände am Spielplatz, im Anschluss daran findet die beliebte Auktion der Birke statt. Etwas später startet der Pfingsttanz im Festzelt. Am Montag beginnt 10 Uhr der Frühschoppen im Biergarten der Gaststätte „Klubhaus“.

Die „Pfingstochsen Wangen“ starten in das Wochenende am Sonnabend um 13 Uhr mit dem Ausfahren der Maien. Sonntag ist ab 9 Uhr das Ständchenblasen mit den „Bibertaler Musikanten geplant – beginnend in der Siedlung Schacht und mit Abschluss am Sportplatz Kleinwangen. Festeröffnung ist dort um 15 Uhr, wo auch Blasmusik geboten wird. Eine Hüpfburg lädt die kleinen Gäste ein, Unterhaltsames für Groß und Klein verspricht das Maibaum-Weitwerfen. Zum Bogenschießen wird der Schützenverein Laucha erwartet. Ab 20 Uhr kann getanzt werden; „DJ Kralle“ legt auf. Montag findet ab 10 Uhr der Frühschoppen mit musikalischer Begleitung als Pfingstausklang statt.

In Mertendorf geht’s am Sonnabend schon um 7 Uhr mit dem traditionellen Pfingstumzug, begleitet von den „Crash Beans“ los. Stimmung herrscht dann nochmal ab 20 Uhr im Gasthaus Warnt in Punkewitz beim Tanz mit der Band „Spätsünder“. Dort geht es auch am Sonntag um 15 Uhr mit dem Kindertanz und der Kostümparty und vielen Spielen weiter, ehe dort am Montag ab 10 Uhr der Frühschoppen mit den „Zeitzer Blasmusikanten“ und einer Hüpfburg den Abschluss bildet.

In Schönburg und Possenhain werden am Freitag und Samstag die Birken gesetzt. Auf der Schönburg folgt dann am Sonnabend das Kinderfest ab 14 Uhr und der Pfingsttanz ab 20 Uhr, während in Possenhain das Eierbetteln ab 7 Uhr und das Kinderfest ab 15 Uhr anstehen. Am Sonntag dann steht in Possenhain dann ab 10 Uhr der Frühschoppen mit Eierschmaus an.

Die Großjenaer Pfingstgesellschaft startet am Freitag mit dem Birkensetzen in Kleinjena, ehe es am Samstag in Großjena weitergeht, wo ab 20 Uhr auch zur Disko eingeladen wird. Der Festumzug mit dem Fanfarenzug Großjena startet am Sonntag um 14 Uhr, es folgen Kindertanz sowie Pfingsttanz (ab 20 Uhr) mit „Rock 4 Roxy“. Der Gottestdienst (ab 14 Uhr) läutet dann den Montag ein. Es folgt um 15 Uhr das Kinderfest samt kulturellem Nachmittag mit Musik von Cliff Rößler.