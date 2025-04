Pfarrer Zülicke musste sich entscheiden: Zölibat oder Liebe. Nach seinem Aus in Naumburg tritt nun auch der Kirchenvorstand der katholischen Gemeinde zurück. Die Probleme mit der Bistumsleitung zeigen tiefe Spannungen

Eine für ihn gepflanzte Linde übergab die Katholische Gemeinde Naumburg an ihren Ex-Pfarrer Johannes Zülicke (rechts, mit Partnerin Franziska Scherf).

Naumburg - Der Tod von Papst Franziskus hat eine Lücke gerissen und wird von vielen Menschen, auch außerhalb der katholischen Kirche, betrauert. Doch während die 1,3 Milliarden Katholiken weltweit nach dem anstehenden Konklave ein neues Kirchenoberhaupt haben werden, die Nachfolge also geregelt sein wird, besteht die Lücke, die der – letztlich erzwungene – Abschied von Pfarrer Johannes Zülicke in der Katholischen Gemeinde St. Peter und Paul in Naumburg hinterlassen hat, fort.