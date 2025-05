Bad Bibra. - „Wir leben in solch einem wunderbaren Naturraum, in einer so reizvollen Landschaft, die sich ringsherum so schnell nicht finden lässt“, sagt eine, die es wissen muss. Gisela Jäger aus Bucha, die auch als freie Mitarbeiterin für Tageblatt/MZ arbeitet, ist nicht nur Pilzsachverständige und schon deshalb viel in der Natur unterwegs, sondern war auch über viele Jahre Gästeführerin im Raum Bad Bibra gewesen. Thalwinkel, Steinbach, das Tal nach Saubach, die im Grünen versteckten Bahnviadukte – sie kennt die schönen Ecken und nennt sie den größten Schatz, den die Einwohnerinnen und Einwohner direkt vor der Haustür haben.

