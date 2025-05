Stadtumbau in der Goethestadt

Schafstädt/MZ. - Auch in 55 Tonnen kann viel Gefühl stecken. 55 Tonnen – so viel wiegt der Bagger, der das alte Schafstädter Kino endgültig in die Geschichtsbücher befördert. Der Abriss ist ein von der Goethestadt schon seit Jahren geplantes Projekt. Ein städtebaulicher Schandfleck, der verschwindet, damit hier die Idee der „Grünen Mitte“ erwachsen kann.