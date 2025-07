Frank Schulze stellt in der Heimatstube in der alten Schule sein Buch zur Possenhainer Heimatgeschichte vor. Ihm zur Seite stehen (v.r.) Ehefrau Edelgard Schulze, Antje Felber und sein langjähriger Weggefährte und ehemaliger Bürgermeister, Friedrich Prüfer.

Possenhain. - Sie ist 270 Seiten lang – die vielschichtige Zeitreise durch Possenhain. Zusammengetragen wurde der Stoff über vier Jahrzehnte von Frank Schulze. In den vergangenen zwei Jahren sichtete er das Material, um es für die Nachwelt konzentriert auf Papier zu bringen. Entstanden ist so in den vergangenen zwei Jahren das mit farbigen sowie vielen alten Fotografien reichlich bebilderte Buch „Possenhain. Eine Zeitreise durch unsere Heimat“. Dafür hatte der 77-Jährige die erfahrene Naumburger Druckereiinhaberin Antje Felber an seiner Seite, die alles in Form brachte – von der thematischen Aufteilung bis hin zur Gestaltung. Über 50 Exemplare sind bereits an den Mann gebracht. Gedruckt werde es je nach Bedarf.