In Tröbsdorf steigt am Wochenende das dortige Kirschfest – eine gute Gelegenheit, um mit Stolz noch einmal aufs gemeinschaftlich gestemmte Spielplatz-Projekt zu blicken.

Party an der Heim-Spiel-Stätte - Wie Tröbsdorf sich auf das kommende Kirschfest freut

Tröbsdorf - „Wir haben uns beim ,kleinen’ Kirschfest in Naumburg auf das unsrige in Tröbsdorf eingestimmt“, sagt Ralf Schneider scherzend über die Stippvisite des Männervereins „Felsenfest“ aus dem Lauchaer Ortsteil am vergangenen Wochenende im Rudererzelt auf der Vogelwiese.