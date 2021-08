Paar mit Hund kentert mit Kanu nahe Saale-Wehr

Am Sonntag ist die Freiwillige Feuerwehr Bad Kösen ausgerückt, um einem Paar zu helfen, das mit seinem Kanu in der Saale nahe dem Wehr gekentert war.

Zu einem Einsatz der Freiwilligen Feuerwehr Bad Kösen ist es am Sonntag in der Kurstadt gekommen. Zunächst waren gegen 15 Uhr im Bereich der Schmettau- und Saalstraße laute Hilferufe zu hören: Die Besatzung eines in der Saale gekenterten Boots versuchte, wieder an Land zu kommen.

Das Paar war gemeinsam mit seinem Hund im Abschnitt des Bad Kösener Wehres in Richtung Naumburg unterwegs gewesen, als das Boot im Bereich der angeschwemmten Sandinsel kenterte und in einen Strudel geriet. Das Paar stürzte ins Wasser, konnte sich aber auf die Sandinsel retten. Allerdings fand es dort anfangs schwer Halt, weshalb die Feuerwehr alarmiert wurde. Denn zu diesem Zeitpunkt war noch nicht klar, dass der Unfall glimpflich verlief, hieß es aus der Feuerwehr.

Die Kameradinnen und Kameraden stellten den Personen wärmende Decken zur Verfügung. Polizei und Rettungskräfte, die ebenfalls verständigt worden waren, kümmerten sich um die völlig durchnässte Bootsbesatzung. Dabei konnte auch der Hund der Familie ausfindig gemacht werden, der sich ebenfalls freute, dass er sein Frauchen und Herrchen wieder hatte. Die Feuerwehr barg außerdem das Kanu aus der Saale. (be/ag)