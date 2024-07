In Schönburg wird bis Oktober die Ortsdurchfahrt saniert. Dafür wird die Landesstraße 204 ab kommenden Montag voll gesperrt.

Ortsdurchfahrt in Schönburg wird erneuert - L 204 ab Montag für mehrere Monate dicht

Ab Montag wird die Ortsdurchfahrt in Schönburg erneuert. Die Landesstraße 204 ist voraussichtlich bis Oktober voll gesperrt.

Schönburg/afa/cm - Am kommenden Montag beginnen in Schönburg die Bauarbeiten zur Sanierung der gut 500 Meter langen Ortsdurchfahrt, die dafür voll gesperrt wird. Die Arbeiten an der Landesstraße 204 werden voraussichtlich bis Oktober dauern.

Für rund 550.000 Euro wird die alte gepflasterte Fahrbahn durch eine neue Asphaltfahrbahn ersetzt. Lediglich der Kurvenbereich auf einer Länge von rund 250 Metern erhält wegen der vorhandenen Grenzbebauung eine Pflasterdecke. Zudem werden defekte Bordsteine ausgewechselt und das Areal um die Luthereiche saniert.

Die Umleitungsstrecke verläuft über Possenhain auf die B 87 und weiter über Plotha und Wethau nach Naumburg und umgekehrt. Eine Wendemöglichkeit besteht nicht. Anwohner werden je nach Baufortschritt über die Sperrungen im Ort informiert.