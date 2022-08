Omas Weisheit trifft eben zu

Wethau - Wie sagte Oma, wenn sich ein Plan zerschlagen hatte, immer so schön: „Wer weiß, wofür es gut ist...“ Die Spruchweisheit kommt einem unwillkürlich in den Sinn, wenn man sich mit Timo Kirmeß über dessen jüngst erfolgte berufliche Neuorientierung unterhält. Rückblende: Am 30. Juni vorigen Jahres schloss der von dem 47-Jährigen betriebene und bei Moped- und Motorradfreunden im weiten Umkreis bekannte Werkstattladen in Wethau für immer seine Türen. „Aber nicht etwa, weil es nicht lief. Wir hatten 2.500 Kunden und immer ordentlich zu tun“, betont Timo Kirmeß.