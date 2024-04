Der Kölner Videokünstler Marcel Odenbach wird in der kommenden Woche in Saaleck filmen. Entstehen soll eine Installation, die sich mit dem NS-Kunsttheoretiker und Architekten Paul Schultze-Naumburg auseinandersetzt. Zu sehen ist die Videoarbeit im kommenden Jahr in der Bundeskunsthalle in Bonn.

Saaleck - Das Gelände der ehemaligen Saalecker Werkstätten werden in der kommenden Woche zum Drehort. Vor Ort ist der international bekannte Künstler Marcel Odenbach. In seiner künstlerischen Annäherung an die Person und das Wirken von Paul Schultze-Naumburg (1889-1949) wird er in einer Zwei-Kanal-Videoinstallation historisches Filmmaterial mit Aufnahmen der Saalecker Werkstätten kontrastieren. Odenbach thematisiert unter anderem die suggestiven Bildmontagen, die Schultze-Naumburg als zentrales Verfahren verwendet hat, teilt die Design Akademie Saaleck mit. Die Videoarbeit entsteht für eine Ausstellung zur Aktualität der Lebensreformbewegung, die im Frühjahr 2025 in der Bundeskunsthalle Bonn eröffnet wird.

Collage und Montage

Der Ansatz des in Köln und zeitweise in Ghana lebenden Künstlers ist von einem Bewusstsein für die historisch-gesellschaftlichen und transkulturellen Themen der Zeit getragen. Mit den Mitteln von Collage und Montage und stets in Verbindung zur eigenen Biografie bearbeitet Odenbach, 1953 in Köln geboren, mit Video und auf Papier politisch und kulturell relevante Fragen.

Der Künstler Marcel Odenbach dreht am 15. und 16. April in den ehemaligen Saalecker Werkstätten. (Foto: Future Image/Imago)

Wie kaum ein anderer steht der Name des Architekten, Kunsttheoretikers und Kulturpolitikers Paul Schultze-Naumburg für eine ästhetische und politische Radikalisierung lebensreformerischer Ansätze, die in einen kulturell begründeten Rassismus mündeten. Schultze-Naumburg wurde ab den 1920er-Jahren zu einem der führenden Kulturtheoretiker des Nationalsozialismus. Seine rassetheoretische Begründung von Kunstwerken diente dem nationalsozialistischen Kultur- und Architekturdiskurs zur Diffamierung der Moderne und wurde konzeptionell zur Vorlage der Ausstellungen zur „Entarteten Kunst“.

Masterplan für Sanierung des baufälligen Ensembles

Die Saalecker Werkstätten, in denen ab der Jahrhundertwende Schultze-Naumburg wirkte, wurden 2018 vom Kunstsammler und Mäzen Egidio Marzona erworben. Er gründete die Marzona-Stiftung Neue Saalecker Werkstätten, unter der die Design Akademie Saaleck ins Leben gerufen wurde. Den Zuschlag für den Masterplan einer Restaurierung des baufälligen Ensembles erhielt 2020 das Büro der dänischen Architektin Dorte Mandrup. Neben einem Dokumentationszentrum sollen Räume für Seminare und Werkstätten entstehen. Es fließen Mittel von Bund und Land.