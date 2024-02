Weil Investor das Schützenhaus an der Naumburger Vogelwiese noch immer nicht saniert hat, könnte laut Vertrag der Verkauf jetzt rückgängig gemacht werden. Was die Stadt zum Fall sagt.

Nichts passiert am Schützenhaus - Doch wie geht es nun weiter?

Immobilie in Naumburg

Das Schützenhaus, wie man es seit Jahren kennt - und wie es auch jetzt unsaniert an der Vogelweise steht.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Naumburg - Eigentlich müssten im Sushi-Restaurant plus Hotel an der Vogelwiese jetzt gerade die Vorbereitungen für das Einjährige laufen. Schließlich hatte der Leipziger Investor An Ngo das seit Jahrzehnten leerstehende Naumburger Schützenhaus im Jahr 2018 mit der klaren Perspektive gekauft, es schnellstmöglich zu sanieren und 2023 zu eröffnen.