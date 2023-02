Naumburg - Fünf Jahre lang ist er im Trikot des HC Burgenland aufgelaufen. Für einen Torwart dieses Clubs eine ungewöhnlich lange Zeit, hatte es doch zwischen den Pfosten oftmals Wechsel gegeben. Allein aus diesem Grund wird das Oberliga-Spiel am Samstag in Naumburg gegen den HCB für Max Neuhäuser ein ganz besonderes. „Ich habe hier viele sympathische Leute kennengelernt. Ich freue mich sehr darauf, sie alle wiederzusehen“, sagt der 30-jährige Keeper, der vor dieser Saison zum NHV Concordia Delitzsch zurückgekehrt war.

Er fühle sich in Delitzsch sehr wohl, so Neuhäuser. „Wir haben ein sehr junges Team mit einigen Erfahrenen, zu denen ich ja inzwischen auch gehöre. Es macht auf jeden Fall großen Spaß dort“, erzählt der Erzieher, der in Leipzig in einer Kindertagesstätte arbeitet. Von 2017 bis 2022 spielte er für die Burgenländer. Zu dem einen oder anderen Ex-Teamkollegen, zum Beispiel auch zum jetzigen Torwarttrainer des HCB, Michal Galia, habe er noch Kontakt. Eine enge Freundschaft verbindet ihn mit Tom Hanner, der Nummer eins der Burgenländer im rechten Rückraum. Mit ihren Freundinnen machten beide im vergangenen Sommer einen Roadtrip durch die USA.

Die Vorfreude auf die Rückkehr nach Naumburg ist groß bei Max Neuhäuser. „Ich bin froh, dass wir im Euroville und nicht in Plotha - das war dort immer eher die Trainingshalle für mich - spielen“, sagt der Torwart, der mit seinem aktuellen Team den gastgebenden Spitzenreiter ärgern möchte. „Die Burgenländer stehen ja nicht ohne Grund ganz vorn, denn sie haben eine Menge Qualität im Team. Doch zuletzt lief es offenbar nicht mehr ganz so locker-flockig für sie. Es gab Halbzeitrückstände und knappere Ergebnisse, wobei sie am Ende aber trotzdem immer gewonnen haben“, so Neuhäuser. Mögliche Schwächephasen des Favoriten wolle die Concordia nutzen: „Wir möchten schon einen oder gar zwei Zähler mitnehmen.“

Anwurf im „Euroville“ ist am Samstag ausnahmsweise bereits um 18 Uhr. Delitzsch liegt zehn Pluspunkte hinter dem HCB auf Rang sieben, hat aber bereits eine Partie mehr ausgetragen. Das Hinspiel entschieden die Burgenländer mit 28:25 für sich.

Die zweite Männermannschaft des HCB hat am Sonntag in Plotha Heimrecht gegen den Tabellenachten Haldensleben. Diese Partie der Sachsen-Anhalt-Liga beginnt um 16.30 Uhr. Die Oberliga-Frauen des Clubs sind spielfrei.