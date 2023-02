Laucha/Hohenmölsen/ag - Neuer Schulleiter des Agricolagymnasiums in Hohenmölsen soll Frank Hoffmann werden. Das geht aus einer am Mittwoch vom Landratsamt veröffentlichten Mitteilung hervor. Hoffmann ist seit 2011 als Lehrkraft im Land Sachsen-Anhalt tätig und seit 2020 schulfachlicher Koordinator am Burgenland-Gymnasium in Laucha. Er ist 39 Jahre alt und hat in Dresden Geografie und Philosophie studiert. Hoffmann stammt aus dem Erzgebirge und schrieb seine Facharbeit über den Bergbau.

„Die abschließende Entscheidung über die Besetzung der Schulleiterstelle trifft jedoch die Gesamtkonferenz der Schule. Sie besteht aus dem Burgenlandkreis als Schulträger, den Schülervertreter, Elternvertreter und den Beschäftigten. Das Landesschulamt hat Frank Hoffmann der Gesamtkonferenz zur Wahl als Schulleiter vorgeschlagen“, heißt es in der Mitteilung.

Schulleiterstelle lange Zeit unbesetzt

Hoffmann stellte sich Landrat Götz Ulrich (CDU) vor, der dem Vorschlag des Landesschulamtes für den Burgenlandkreis als Schulträger ebenfalls zustimmt. „Nach längerer Vakanz kann die Schulleiterstelle am Agricolagymnasium Hohenmölsen wiederbesetzt werden. Das ist ein klares Signal des Landesschulamtes und des Bildungsministeriums für einen sicheren Bestand der Schule“, sagte Ulrich nach dem Treffen. „Darüber freue ich mich sehr und die Stadt Hohenmölsen bestimmt auch. Frank Hoffmann hat mich überzeugt, dass die Schulgemeinschaft und unser Schulgebäude bei ihm in guten Händen sein werden. Er ist nun der gemeinsame Kandidat des Landesschulamtes und des Schulträgers und hat beste Chancen, bald die Leitung des Gymnasiums zu übernehmen.“

Mit Wurzeln zum Bergbau Synergien schaffen

Hoffmann sagte, er freue sich im Falle einer Entscheidung zu seinen Gunsten, eine Schule mit inhaltlichen Schwerpunkten entwickeln zu können. „Durch meine Wurzeln zum Bergbau könnte man hier Synergien schaffen. Ich sehe da spannende Aufgaben auf mich zukommen.“

Das Agricolagymnasium in Trägerschaft des Burgenlandkreises ist eine Ganztagsschule. Es versteht sich als einen Lern- und Lebensort, der durch Pädagoginnen und Pädagogen, Eltern, Schulpartner sowie durch die Kinder und Jugendlichen gemeinsam gestaltet wird. Das Gymnasium ist Mitglied im Netzwerk der Unesco-Projekt-Schulen.