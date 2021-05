Neuer Horst an der Unstrut ist umkämpft

Mit Biber- und fachmännischer Hilfe geschaffen: das Storchennest von Familie Bendix in Bottendorf.

Memleben - Für Rico Bendix war es eine Art „Höheres Zeichen“, als er unweit des von ihm und seiner Frau Karin gepachteten Wiesengrundstücks an der Unstrut am Rand von Bottendorf (Thüringen) einen durch Biber gefällten stattlichen Baum fand. Statt an Feuerholz zu denken, stand für das Memlebener Ehepaar fest: Wir bauen ein Storchennest. Die tierischen Bewohner ihrer Wiesenranch, auf der sich eine Hand voll Zebu-Rinder sowie eine kleine Hühnerschar wohlfühlen und als zeitweilige „Gäste“ Stockenten genistet hatten, könnten durchaus Gesellschaft eines Storchenpaar erhalten, fanden die beiden.

„Mit Interesse beobachten wir seit Jahren die Störche in unserem Heimatort Memleben“, sagt die praktizierende Tierärztin Karin Bendix. Und sie stellte fest, dass es um das Nest neben der Gaststätte „Zum Storchennest“ und Dorfkirche oft Kämpfe der Störche wegen dieses attraktiven Platzes gab. Immer wieder sahen sie zwischen Memleben, Roßleben und Bottendorf auf Wiesen und Feldern nahe der Unstrut bis zu zehn Störche.

Und es werden offenbar mehr. „In einem ersten Versuch baute Rico vor zwei Jahren ein Nest auf dem Dach des Stalles in Bottendorf, leider blieb es leer“, so Karin Bendix. Ihr Mann studierte Literatur über den Bau einer Storchennisthilfe. Welches Material ist zweckmäßig, wie hoch sollte das Nest sein? Das alles war bald geklärt.

Zu spät für Nachwuchs?

Schließlich kam der Unstrutbiber als unerwartete Hilfe ins Spiel. Der Stamm erwies sich als tragfähig und hoch genug, um ein Storchennest aufzunehmen. Rico Bendix baute auf einem alten Wagenrad ein Geflecht aus Birken- und Weidenreisig und polsterte das Nest mit Stroh und Moos aus. Eine günstige Stelle zum An- und Abflug für Störche mit gewissem Abstand zu einer Reihe hoher Weiden war rasch gefunden.

Doch wie sollte ein zehn Meter hoher Stamm standsicher aufgestellt werden. „Wir fanden technische Hilfe“, so Rico Bendix, der zuvor bereits ein fast zwei Meter tiefes Loch zum Verankern des Stammes im Erdboden ausgehoben hatte. „Ein Dankeschön geht an den Landwirtschaftsbetrieb Betriebsgemeinschaft Bottendorf Brockmann und Grimme GbR und den Wertstoffhandel Zich in Roßleben, die mit einem ,Manitu’ und Transporttechnik halfen, den Stamm aufzustellen“, so Familie Bendix. Jahreszeitlich gesehen, schien diese Aktion schon etwas spät dran zu sein, weil die Störche längst aus dem Süden eingeflogen waren.

Wir Menschen nutzen jeden Tag die Ressourcen der Natur, und es ist schön, so mal etwas zurückgeben zu können. Rico Bendix

Doch diese Bedenken zerstreute ein Anruf, den Karin und Rico Bendix im Urlaub erreichte, als mitgeteilt wurde, dass sich auf dem Nest doch Störche zu schaffen machten. Die Spannung stieg, wie es weitergeht. Nun wird regelmäßig beobachtet, was um und im neuen Storchennest vor sich geht. „Zwei Pärchen und ein Junggeselle kämpfen um das Nest. Wer es letztlich in Beschlag nimmt, ist noch offen“, freut sich Karin Bendix, dass ihr Nest solche Begehrlichkeiten weckt. Und sie hat den Rotbeinen gleich Namen verpasst. Werden die Jungstörche „Liselotte und Gunter“ oder „Erwin und Paula“ den Schnabel vorn haben im Kampf um das Nest? Fraglich sei auch, welche Rolle der Einzelstorch „Klaus“ einnehmen wird. „Mein Mann und ich haben uns indessen mit dem Naturschutzbund in Verbindung gesetzt wegen Informationsmaterial und der Dokumentation über die Störche“, sagt Karin Bendix.

Rico Bendix hat einen „Draht“ zu Tieren. In ein Storchentagebuch können nun Wanderer und Radfahrer ihre Beobachtungen eintragen. Das Buch füllt sich. (Foto: Gisela Jäger)

Seit einigen Tagen ist nun am Zaunpfosten des Weidezaunes unweit des Unstrutradweges eine Dose mit einem darin wetterfest verwahrten „Storchentagebuch“ angebracht. Hinweisschilder animieren nun Wanderer und Radler, ihre Beobachtungen zu den Störchen einzutragen. Ob es in diesem Jahr auch tatsächlich zu Nachwuchs kommt, sei aber fraglich mit Blick auf die weit voran geschrittene Jahreszeit. Doch einige Beobachtungen zeigten, dass ein Storchenpaar schon mal „Hochzeit“ feierte, zuvor Äste und anderes Material ins Nest trug.

In Harmonie mit tierischer Nachbarschaft

Mit der tierischen Nachbarschaft scheint auch alles gut zu harmonieren, denn in den Weiden nistet offenbar der Milan, werden Turmfalken beobachtet. In der Nähe des Stalles brüteten bereits Stockenten. Deren vom Marder geplündertes Nest führte im vorigen Jahr dazu, dass die verstreuten Eier bei Familie Bendix fertig ausgebrütet und die kleinen Entenküken aufgezogen wurden, bis sie ausgewildert werden konnten. Und auch die Zebu-Rinder haben längst ihre neuen Nachbarn akzeptiert. Letztlich meint Rico Bendix zu seinem Storchennest: „Wir Menschen nutzen jeden Tag die Ressourcen der Natur, und es ist schön, so mal etwas zurückgeben zu können.“