Die umgeleitete Buslinie in Naumburg sorgt für Ärger bei vielen Bürgern – unter anderem in der Schreberstraße und im DRK-Pflegeheim. Eine Baumaßnahme soll die Lösung sein. Wann diese passieren soll.

Naumburg. - Selten hat unsere Zeitung in den vergangenen Jahren so viele Leserbriefe zu einem Thema bekommen wie zur Linienbus-Situation in der Naumburger Schreberstraße. Der dortige, regelmäßige Haltepunkt war entfernt worden, weil die Schreberstraße in zu schlechtem Zustand ist, es zu Klagen über Lärm und Erschütterungen seitens der Anwohner gekommen war.