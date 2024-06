Aufgeschreckte Katthult-Bewohner beim Laienschauspiel in Nebra: Michel hatte Ida am Fahnenmast hochgezogen.

Nebra - Der große Erfolg im letzten Jahr mit den Aufführungen von Streichen des Michel aus Lönneberga hat den Nebraer Laienschauspielverein dazu bewogen, genau daran anzuknüpfen. Auf der Naturbühne im Schlosspark war es jetzt so weit, die diesjährige Premiere stand an – und: Die Geschichten der bekannten schwedischen Kinderbuchautorin Astrid Lindgren kamen bestens an.