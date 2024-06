Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Nebra - In dieser Woche findet sein Ende, was recht bedrohlich begonnen hatte am 10. Februar. Die Stadtmauer in der Nebraer Bahnhofstraße war am Abend jenes Tages eingestürzt, Ursache waren vermutlich Ausspülungen durch den Regen. Sandsteinbrocken hatten sich auf der umliegenden Bundesstraße 250 verteilt; zu Schaden war glücklicherweise niemand gekommen.