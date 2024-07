Naumburg - Man muss in den Chroniken einige Jahre zurückblättern, um auf Olympiateilnehmer aus dem Verbreitungsgebiet von Naumburger Tageblatt/MZ Nebra zu stoßen: 2000 in Sydney erkämpften die beiden Geher-Brüder Mike und Denis Trautmann aus Gleina über 50 Kilometer die Ränge 19 und 21. Nun ist es endlich wieder so weit: Bei Olympia 2024 in Paris, das am Freitag (26. Juli) mit einer spektakulären Zeremonie auf der Seine eröffnet werden soll, geht ein Naumburger an den Start.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.