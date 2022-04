Naumburger Taubenmarkt ganz anders?

Baumersroda - Im eigentlich beschaulichen Vereinsleben der Rassegeflügelzuchtvereine im Burgenlandkreis gibt es derzeit Reizthemen, die das Gemüt der Vereinsfrauen und -männer in Wallung bringt. So auch, als sich jetzt die Vorstände der im Kreisverband der Rassegeflügelzüchter Burgenlandkreis (ehemalige Kreise Naumburg und Nebra) organisierten Ortsvereinsvertretungen im Baumersrodaer Landgasthof trafen, um darüber zu diskutieren, wie es mit dem Naumburger Taubenmarkt in Zeiten von Corona und geplanter verschärfter Tierwohl-Vorgaben der Europäischen Union weitergehen soll. „Es gerät das wichtige Betätigungsfeld der Rassegeflügelzüchter in Gefahr, ehrenamtliche Arbeit und Zuchterfolge repräsentativ in der Öffentlichkeit vorzustellen, in Vergleich und Erfahrungsaustausch mit anderen Vereinen und Züchtern zu treten“, machte Falk Busch deutlich, der im Kreisverband unter Vorsitz von Maik Kolbmüller für Organisation und Schriftführung zuständig ist und die Sitzung leitete.