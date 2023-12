Aus Mangel an qualifizierten Nachwuchs übernimmt der Kita-Trägerverein für Lisa Portius die Kosten für das noch junge, duale Kindheitspädagogik-Studium.

Personalsorgen in Kindertagesstätte

Lisa Portius (Mitte), angehende Kindheitspädagogin, absolviert den praktischen Teil ihres dualen Studiums in der Kita Regenbogen, den kürzlich Sozialministerin Petra Grimm-Benne besucht hat.

Naumburg. - Die Probleme des Generationenwechsels - sie sind nun auch in der Naumburger Integrativen Kindertagesstätte „Regenbogen“ angekommen. „Es ist für uns ganz schwierig, geeignetes Personal zu finden, was unsere Konzeption mit uns lebt, unsere Werte mit uns trägt sowie belastbar und zuverlässig ist“, sagt Kita-Leiterin Silke Kneusel. Ein Lichtblick am „Regenbogen“-Himmel ist da Lisa Portius.