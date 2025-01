Naumburg. - Die höherklassigen Männerteams der Saale-Unstrut-Finne-Region erreichten in ihren Testspielen folgende Ergebnisse.

SV Schott Jena III – SC Naumburg 1:3 (0:2).

Gegen den Zweiten der Kreisoberliga Jena-Saale-Orla überzeugte Landesligist SCN besonders in der ersten Halbzeit. „Das sah schon gut nach Fußball aus. Bis auf einen Lattentreffer verteidigten wir alles weg und ließen sonst keine Möglichkeit des Gegners zu“, so Naumburgs Trainer Patrick Hausmann, der einzig mit der Chancenverwertung nicht ganz zufrieden war. Allein Lucas Sedivy scheiterte dreimal am Schott-Keeper, und auch Neuzugang Niclas Fiedler hatte Pech, als er den Torwart zwar überwand, der Ball aber noch von der Linie geköpft wurde. Paul Jacob (30.) machte es nach Vorlage von Jasper Hoffmann besser, und zwei Minuten später netzte Carl Hoffrichter nach einem Eckstoß von Laurens Zintsch ein. Zintsch (55.) erzielte nach einem schönen Steckpass von Pepe Sperling das 0:3. Kurz vor dem Abpfiff stellte Jasper Rebesky den Endstand her. „Anders als in der Hinrunde erarbeiten wir uns gute Möglichkeiten und verteidigen auch besser“, freut sich Hausmann.

FC RSK Freyburg – VfL Roßbach 6:0 (4:0).

Der Landesklasse-Vertreter aus der Jahnstadt wurde auf dem heimischen Kunstrasenplatz gegen den Kreisligisten aus dem benachbarten Saalekreis seiner Favoritenrolle voll gerecht. Max Schirner (13./29./Strafstoß) und Steven Krumbholz (19./73) schnürten Doppelpacks. Die weiteren Tore des RSK-Teams erzielten Joao Pires (10.) und Daniel Fischer (66. Minute).

Steven Krumbholz (l.) erzielte ebenfalls zwei Tore für die Freyburger. (Foto: Torsten Biel)

„Es war eine einseitige Angelegenheit. Es hätte gut und gerne zweistellig ausgehen können. Ich hätte mir etwas mehr Gegenwehr gewünscht. Aber so konnten wir gegen einen tief stehenden Kontrahenten testen. Der eine oder andere hat sich auch noch ein bisschen Selbstvertrauen geholt“, meint Freyburgs Coach Ronny Sieber.

Eintracht Eisenberg II – Blau-Weiß Bad Kösen 4:2 (1:1).

In ihrem ersten Testspiel nach der Winterpause mussten sich die Kurstädter dem gastgebenden Neunten der Kreisoberliga Jena-Saale-Orla am Sonntagnachmittag geschlagen geben. Die Thüringer gingen in Führung, aber Moritz-Niklas Prater und Pascal Heinemann drehten das Ergebnis zugunsten der Blau-Weißen, bei denen Kapitän Paul Riebel nach langer Verletzungspause sein Comeback feierte. Den besseren Endspurt hatte dann die Eisenberger Reserve.

Weiter spielten: Freyburg II/Gleina - SV Braunsbedra II 0:1 (0:1).