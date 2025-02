Am Mittwochvormittag, 19. Februar, wird in Fahrtrichtung Berlin die Auffahrt zur A9 an der Anschlussstelle Naumburg gesperrt.

Naumburg/tra - Am Mittwochvormittag, 19. Februar, von 8.30 bis voraussichtlich 12 Uhr, wird in Fahrtrichtung Berlin die Auffahrt an der Anschlussstelle Naumburg zur A9 von der B180 kommend gesperrt. Als Grund sind Arbeiten an den Schutzeinrichtungen angegeben.

Wie die Autobahn GmbH des Bundes, Niederlassung Ost mitteilt, wird der auffahrende Verkehr in Fahrtrichtung München umgeleitet und wendet an der nächsten Anschlussstelle in Richtung Berlin.