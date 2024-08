Naumburg. - Gewiss ist nicht stets und ständig in Naumburg etwas los, aber wenn, dann geht in der Stadt ordentlich die Post ab, so wie vergangenes Wochenende. Da pulsierte nach ruhigen Vormittagsstunden jeweils pralles Leben in der Innenstadt: Auf dem Marienplatz ließen Jung und Alt die „WeinkultOr“ hochleben, wobei sich die Gäste von dem Trubel eine Auszeit im Marientor nehmen konnten (siehe Seite 8), auf dem Marktplatz wurde der 33. Töpfermarkt abgehalten und auf dem Holzmarkt mit dem Weinfest der edle Tropfen zelebriert. Mittendrin sorgten auf den Plätzen und in den Fußgängerpassagen Drehorgelspieler aus nah und fern mit ihren 14 Instrumenten auf Rädern für gute Laune.

