Ehrenamt in Naumburg

Hassenhausen/hob/hbo - Die ehrenamtliche Arbeit der Feuerwehren ist ein riesiges gesellschaftliches Pfund. Um den Einsatzdienst auch in Zukunft sicherstellen zu können, braucht es Nachwuchsarbeit. In Hassenhausen, an der Nahtstelle zur Gemeinde Lanitz-Hassel-Tal, wo bereits Anfang des Jahres eine Kinderfeuerwehr ins Leben gerufen worden war, gab es nun eine Premiere für die Domstadt. Die erste Kinderfeuerwehr Naumburgs ist jetzt aktiv.