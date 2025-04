Rückzug ist vorläufiger Höhepunkt einer schon lange schwelenden Problematik. Was die Ex-Vorstandsmitglieder auf Seiten der Leitung des Bistums Magdeburg vermisst haben - und zwar nicht nur bei der Demission von Pfarrer Johannes Zülicke.

Eine für ihn gepflanzte Linde übergab die Katholische Gemeinde Naumburg an ihren Ex-Pfarrer Johannes Zülicke (rechts, mit Partnerin Franziska Scherf).

Naumburg - Der Tod von Papst Franziskus hat eine Lücke gerissen und wird von vielen Menschen, auch außerhalb der katholischen Kirche, betrauert. Doch während die 1,3 Milliarden Katholiken weltweit nach dem anstehenden Konklave ein neues Kirchenoberhaupt haben werden, die Nachfolge also geregelt sein wird, besteht die Lücke, die der – letztlich erzwungene – Abschied von Pfarrer Johannes Zülicke in der Katholischen Gemeinde St. Peter und Paul in Naumburg hinterlassen hat, fort.