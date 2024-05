Im Bad Kösener Bahnhof soll ab dem 10. Juni an der Überdachung der beiden Bahnsteige weitergebaut werden. Was geplant ist.

Bad Kösen/hob/hbo - Seit vergangenem Herbst stehen die Bauarbeiten an der Bahnsteigüberdachung des Bad Kösener Bahnhofes quasi still. Nach zwischenzeitlichen Arbeiten, um die Grundsubstanz der Säulen zu erhalten, präsentiert sich der dortige Zustand nun wie ein „Schweizer Käse“, also quasi „Loch an Loch und hält doch“. Alte Dachplanken halten fragwürdig die Beleuchtung.

Auf Anfrage bei der Deutschen Bahn meinte deren Pressesprecher Jörg Bönisch, dass die Arbeiten am 10. Juni wieder aufgenommen werden sollen, im Einklang mit den Sanierungsarbeiten der Brücken von Bad Kösen bis Bad Sulza. Vorrang habe die Überdachung von Bahnsteig 1 inklusive Aufarbeitung der Stützen. Vorgesehen ist dabei die Modernisierung der Bahnsteigbeleuchtung hin zu LED-Technik.

Noch in diesem Bauabschnitt schaffen möchte man auch die halbseitige Dachsanierung am Bahnsteig 2 samt Aufarbeitung der Stützen. „Zudem“, so Jörg Bönisch, „sind Instandsetzungsarbeiten an den Zugängen der Personenunterführung zwischen beiden Bahnsteigen im Rahmen dies Projektes geplant“. Die weiteren Arbeiten am Bahnsteig 2 sollen sich hingegen erst im Jahr 2025 anschließen; dann soll auch die Fortsetzung der Brückenarbeiten im genannten Abschnitt erfolgen.