Ihr Trainer boxte gegen Vitali Klitschko „Mutti fand das erst nicht gut“: 15-jährige Boxerin aus Naumburg träumt von EM-Kämpfen

Sport-Multitalent Charlet Richter hat ihr Herz ans Boxen verloren. An der Sportschule in Halle trainiert sie bei Timo Hoffmann, der in den 2000er-Jahren unter dem Kampfnamen „Deutsche Eiche“ zu einigem Ruhm kam.