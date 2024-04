Schulpforte/hbo - Dass es sich bei der Landesschule Pforta um keine 08/15-Einrichtung handelt, ist wohl den meisten völlig bewusst. Die Vielseitigkeit der Bildungseinrichtung zwischen Naumburg und Bad Kösen wurde aber in den vergangenen Tagen und Wochen noch einmal unterstrichen.

92 von 100 Punkten beim Internationalen Chorfestival in Danzig

Herausragend ist etwa der Musik-Zweig: 92 von 100 möglichen Punkten erzielte jüngst der gemischte Chor der Landesschule beim 12. Danziger Internationalen Chorfestival. Der Lohn dafür war ein Goldenes Diplom. Gleichzeitig wurde Dirigentin Annabelle Weinhart, die den Chor schon seit Monaten gemeinsam mit Chorleiter Kersten Lachmann führt und sowohl die Reise als auch den Chor auf den Wettbewerb vorbereitet hatte, mit dem Dirigentenpreis des Festivals ausgezeichnet.

Welch gute Arbeit in diesem Bereich in Schulpforte geleistet wird, weiß der Naumburger Rotary Club natürlich seit Langem. Schließlich richtet der Wohltätigkeitsverein dort seit Jahren seine Benefizkonzerte aus. Um den Musikzweig zu unterstützen, übergaben die Rotarier nun vor Ort eine Spende von 3.000 Euro. Und sie erhielten dafür einen musikalisch-kulturellen Dank. Marieke Schumann und Sabeth Claus brillierten zu zweit am Klavier, Lehrerin Silvia Heyder hielt im kleinen Festsaal zudem einen Vortrag zur musikalischen Hochbegabtenförderung an der Landesschule sowie über Investitionen und Netzwerkbildung.

Aber auch abseits des Musikzweiges setzten die Pfortenser in den vergangenen Tagen einige Achtungszeichen beziehungsweise waren sie reichlich auf Achse.

Nach Paris und Andalusien

Eine Gruppe von Sprachschülern flog zum jährlichen Spanisch-Kurs nach Andalusien. 22 weitere Jugendliche besuchten hingegen eine Partnerschule in Polen: das Oberschulzentrum „Adam Mickiewicz“ in Luban. Dort konnten sie in der Jugendbegegnungsstätte Kreisau ein Bildungsangebot zur zivilen Widerstandsgruppe gegen das NS-Regime, zum „Kreisauer Kreis“, wahrnehmen.

Franz Meinhof spielte am Blüthner-Flügel für die bei der Spendenübergabe anwesenden Naumburger Rotary-Club-Mitglieder. (Foto: Rotary Club)

Der Französischkurs der Klasse 11 reiste unterdessen nach Paris und Bordeaux, wo die Schüler des Leistungskurses das Lycée de Gustaf Eiffel besuchten. Auch zu dieser Schule soll eine engere Partnerschaft aufgebaut werden, war aus der Landesschule zu erfahren. Profilieren konnten sich zahlreiche Pfortenser bei diversen Wettbewerben. Joel Gerlach trat im Landesausscheid von „Jugend forscht“ im Fachgebiet Arbeitswelt mit dem Projekt „Präzisierung von Berufsbezeichnungen – Wie kann KI die Arbeitswelt revolutionieren?“ an. Dabei errang er den Landessieg und gewann mit futureSAX und Unternehmergeist zwei Sonderpreise, heißt es.

Starke Physiker

Linus Cebulla aus dem naturwissenschaftlichen Zweig qualifizierte sich hingegen bei der 4. Auswahlrunde der European Olympiad of Experimental Science an der Universität Potsdam für das deutsche Nationalteam. Der Elftklässler wird nun am Finale in Luxemburg teilnehmen. Ebenfalls aus dem naturwissenschaftlichen Zweig, zeigten Alexa Lehmann, Alfred Sontag und Nele Schwabe beim Mannschaftswettbewerb Physik in Ilmenau Stärke. Die Zehntklässler traten gegen zehn andere Mannschaften aus geförderten Spezialklassen an und konnten sich einen dritten Platz erkämpfen.

Erfolg beim Bundeswettbewerb Fremdsprachen

Im Finale des Bundeswettbewerbs Fremdsprachen hat indes die Pfortenserin Mette-Mia Jäkel in der Kategorie „Solo Plus“ einen vierten Platz belegt. Zwölftklässler Cosmin Ploscariu wurde sogar Bundessieger mit den Wettbewerbssprachen Englisch und Französisch; er sicherte sich somit eine Förderung durch die Studienstiftung. Und Anastasia Wielsch, Clara Röders, Sabeth Claus und Marieke Schumann haben sich mit dem Landessieg in der Kategorie „vierhändiges Klavierspiel“ für das Bundesfinale des Wettbewerbs „Jugend musiziert“ in Lübeck, das vom 16. bis 22. Mai stattfindet, qualifiziert.