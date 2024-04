Sie geht im April 2024 in Naumburg wieder an den Start: die beliebte städtische Konzertreihe „Musik für Kinder", für die das fröhliche Logo alljährlich wirbt.

Naumburg - Seit vielen Jahren erfreut sich die Konzertreihe „Musik für Kinder“ der Stadt Naumburg großer Beliebtheit. Thematisch lehnt sie sich eng an die Konzertreihen für das erwachsene Publikum an, wie die „Naumburger Nächte“, den „Internationalen Orgelsommer“ und die Kammermusikreihe „Klangzeit“. „Die ’Musik für Kinder’-Konzerte, bei denen auch Erwachsene herzlich willkommen sind, führen kindgerecht und unterhaltsam in die verschiedenen Genres der Musik ein“, heißt es in der Ankündigung der Stadt.

Gestartet wird in diesem Jahr am 7. April um 15 Uhr im „Kunstwerk Turbinenhaus“ mit dem Kinder-Jazz-Konzert „Improvidings“ mit Herrn Hering und der Jazzband. Die Kultband um den extrovertierten Schlagzeuger Hering ergründet hier die Geheimnisse der Jazzmusik. Mit viel Spaß und Einfühlungsvermögen werden Groß und Klein auf eine Reise durch die Welt der Klänge mitgenommen. Das Konzert ist besonders für Kinder im Alter von fünf bis zwölf Jahren geeignet.

Am 2. Juni entführt der Gitarrist und Klangkünstler Falk Zenker das Publikum in eine abenteuerliche Geschichte rund um die Blumenprinzessin Annabella, ihre drei Wiesenfreunde und den Drachen aus dem Wald nebenan. Das Geschichtenkonzert „Blumenprinzessin und der Drache“ erklingt ab 15 Uhr im Kunstwerk Turbinenhaus und ist besonders für Drei- bis Elfjährige geeignet.

Die Musiker „Ich & Herr Meyer“ sind am 11. August ab 15 Uhr zu Gast auf der Sommerbühne im Naumburger Domgarten. Das Duo präsentiert ein Programm für die gesamte Familie, bei dem sie den Spagat zwischen den verschiedenen Altersstufen mit Leichtigkeit meistern. Das Konzert mit dem Titel „Zukunftsmusik“ ist besonders für Kinder von fünf bis zwölf Jahren geeignet.

Am 23. September verwandelt sich die Hildebrandt-Orgel in der Wenzelskirche in den Löwen Alois, den Elefanten Oskar und in die Giraffe Leopold. Das Kinderorgelkonzert „Die Konferenz der Tiere“ mit Schauspielerin Emma Teichert und Organist Florian Zschucke wird 11.30 und 15 Uhr in der Stadtkirche präsentiert und ist für Fünf- bis Zwölfjährige geeignet.

Den Abschluss der diesjährigen Saison bildet am 14. Dezember, 15 Uhr, „Bachs Weihnachtsoratorium für Kinder“ in der Marienkirche am Dom. Hier wirken der Jugendchor der Naumburger Domsingschule, der Domchor, das Kammerorchester Halle sowie Gesangssolisten und eine Erzählerin mit. Die Gesamtleitung übernimmt Domkantor KMD Jan-Martin Drafehn. Die vorweihnachtliche Veranstaltung eignet sich besonders für Kinder von vier bis 14 Jahren.

Karten für alle „Musik für Kinder“-Konzerte gibt es in der Naumburger Tourist-Information, Telefon 03445/273125, die im Haus Markt 6 ihren Sitz hat.