Musik für die teurer gewordene Komplettierung der Kirchturmspitze

Saubach - Noch ist der Kirchturm der Saubacher St. Jacobi-Kirche ohne Turmspitze. Doch die umfangreiche Sanierung nähert sich dem Ende, wie Elvira Tschinkl vom Kirchgemeinderat wissen ließ. Da sich Aufwand und Zeitraum für das Projekt vergrößert beziehungsweise verlängert haben, ebenso der Kostenrahmen, wurde zum Benefizkonzert mit dem Kirchenchor sowie dem Bläserensemble Saubach in die zweite Saubacher Kirche, die St. Nicolai-Kirche eingeladen.

Pfarrer Dirk Mahlke begleitete das Konzert mit einem verkürzten Gottesdienst zugunsten der musikalischen und gesanglichen Beiträge. Im Mittelpunkt stand die vom Kirchenchor interpretierte „Deutsche Messe“ vom Franz Schubert, nachdem die Bläser auf der Empore den instrumentalen Auftakt dargeboten hatten. Gesanglich wurden auch die Kirchgäste mit einbezogen.

Die Saubacher Posaunenbläser musizieren auf der Empore. (Fotos: Gisela Jäger)

Pfarrer Mahlke fand erklärende Worte für die Auswahl der Deutschen Messe als Chorwerk, denn eine „Messe“ basiert auf der katholischen Konfession. Nach der Reformation, an deren Beginn Martin Luther die Bibel ins Deutsche übersetzt hatte und in Kirchen für alle verständlich nicht mehr in Latein, sondern in deutscher Sprache Gottesdienst abgehalten wurde, regte der Reformator auch zum Singen der Kirchenlieder an. Somit waren die Gläubigen erstmals in der Kirchengeschichte in die Gottesdienste mit einbezogen und nicht nur passive Teilnehmer. Die Deutsche Messe als musikalisches Glaubensbekenntnis, eingebettet in eine Predigt, fand somit Eingang in die evangelische Konfession.

Das Benefizkonzert schlug einen gedanklichen Bogen zur Kirchturmsanierung von St. Jacobi auf der gegenüberliegenden Saubacher Ortshälfte. Gemeindekirchenrätin Elvira Tschinkl informierte die Konzertbesucher, dass voraussichtlich am 18. November die Turmspitze wieder aufgesetzt werde, die im Frühjahr in einer spektakulären Aktion mit einem großen Schwerlastkran herabgehoben worden war. Nun können sich die Gemeinde Finneland, zu der Saubach gehört, und die evangelische Kirchgemeinde auf die baldige Vollendung der Sanierung freuen.

Schieferschindeln mit der eingravierten St. Jacobi-Kirche dienen der Mitfinanzierung der Turmsanierung. (Fotos: Gisela Jäger)

Sowohl das Turmmauerwerk wurde statisch ertüchtigt als auch zum Teil das Gebälk des Turmaufsatzes und die Schiefereindeckung erhielten eine Erneuerung. Lieferprobleme bewirkten, dass der Zeitplan nicht eingehalten werden konnte. Ursprünglich sollte zum Martinstag, der am 12. November in Saubach begangen wird, auch das Sanierungsende gefeiert werden.

Der traditionelle Martinstag wird dennoch mit dem beliebten Lampionumzug begangen. Zudem wird es am Nachmittag eine kleine Ausstellung über die im Turmknopf von St. Jacobi gefundenen Schriftstücke, Fotos und Dokumente geben, bevor diese Zeitzeugnisse wieder in der Turmbekrönung verwahrt werden. Nach dem Konzert konnten vor der Kirche von der Saubacher Gravurwerkstatt gravierte originale Schieferschindeln mit dem Motiv der St. Jacobi-Kirche für den Spendenzweck Wiederaufbau erworben werden. Ines Weinert betonte, dass der Verkaufserlös für diese Initiative des Freundeskreis St. Jacobi-Kirche komplett der Turmsanierung zugutekommt.

Diese besonderen Unikate sind auch weiterhin bei Elvira Tschinkl und Ines Weinert erhältlich. Ein Dank für ihr Mitwirken ging an die Bläser sowie den Kirchenchor Saubach, unterstützt vom Kirchenchor Freyburg-Balgstädt, beide unter Leitung von Kantorin Dorothea Bertling, für den klangvollen Konzertbeitrag, der noch mehr Gäste verdient hätte.