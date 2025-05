Am Sonnabend findet auf dem Freyburger Kirchplatz erstmals Biker-Gottesdienst mit nachfolgender Ausfahrt über eine der schönsten Routen an Saale und Unstrut statt. Veranstaltung ist Bestandteil der Feierlichkeiten zu 800 Jahren Stadtkirche St. Marien.

Freyburg - Es verrät wohl eher etwas über die eigenen Vorannahmen als über die tatsächlichen Gegebenheiten, wenn man den Gedanken an Biker und ihre schweren, laut knatternden Motorräder nicht so ohne Weiteres mit etwas eher Innigem, tendenziell Leisen wie einem Gottesdienst zusammenbringt. Und doch gibt es sie, die Biker-Gottesdienste – und am kommenden Sonnabend erstmals auch einen in Freyburg.