Auch eine Modelleisenbahn ließen Diebe in Laucha mitgehen

Laucha - Freitagmittag stellte eine Anwohnerin in Laucha einen Einbruch in den Keller ihres Hauses fest. Die unbekannten Täter entwendeten eine Musikanlage, diverses Werkzeug und eine Modelleisenbahn. Der Schaden wird auf mehrere Hundert Euro geschätzt. Wie genau die Täter in den Keller gelangten, ist Gegenstand der Ermittlungen.