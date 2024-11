Bauvorhaben in Lauchas Innenstadt

Der Marktplatz und die Bahnhofstraße in Laucha werden sich bis 2026 verändern. Seit Jahren wird das große Vorhaben vorbereitet.

Laucha - Schon vor gut zehn Jahren war die Sanierung und Umgestaltung des Marktes und der Bahnhofstraße großes Thema in Laucha. Gemeinsam mit dem Vorhaben Thomaeplatz, der seit 2021 in neuem Glanz erstrahlt. Im kommenden Jahr sollen nun die Bauarbeiten an den beiden anderen innerstädtischen und zentralen Bereichen der Glockenstadt aufgenommen werden. Auf der jüngsten Sitzung des Lauchaer Gemeinderates informierte Bauverwaltungsleiter Manuel Jasef über die Vorplanungen.