Lange hielten sich die Mitarbeiter des Naumburger Theaters zu den Ereignissen rund um die Kündigung des Schauspielers Antonio Gerolamo Fancellu zurück. Nun legen sie ihre Sicht dar und erklären, warum sie besorgt in die Zukunft blicken.

Naumburg. - Mit Sorge schauen die Mitarbeiter des Naumburger Theaters in die Zukunft. Grund sind nicht etwa ausbleibende Zuschauer. Im Gegenteil. Seit der Eröffnung des neuen Theaterstandorts im April läuft der Spielbetrieb ganz ausgezeichnet – jeder Vorstellungsabend sei ausverkauft. Die Techniker und Mitarbeiterinnen in der Verwaltung und Schneiderei drückt der Schuh an anderer Stelle: Die Aussicht, dass der im Herbst 2022 fristlos entlassene Schauspieler Antonio Gerolamo („Gero“) Fancellu ans Haus zurückkehren könnte.