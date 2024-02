Das letzte Hochwasser der Unstrut hat auf dem überregionalen Radweg jede Menge Schlamm und Treibgut hinterlassen. Zur Reinigung rückt extra die Freiwillige Feuerwehr Wangen an.

Wangen - Die Unstrut hat nach dem Hochwasser fast in ihr Bett zurückgefunden und viele – wenn auch noch nicht alle – Abschnitte vom Unstrut-Radweg wieder freigegeben. Doch die Flut hat Spuren hinterlassen, an vielen Stellen hat sich eine dicke Schlammschicht abgesetzt.

Wie hoch das Wasser stand zeigen auch die Ufer-Büsche, die voller Treibgut, meist Pflanzenresten, hängen. Radfahrer versuchen bereits ihr Glück, auf dem Radweg zu radeln. Michael Radenz, stellvertretender Leiter der Freiwilligen Feuerwehr Wangen, wurde von Einheimischen schon angesprochen, wer nun den Radweg reinigt und von den Ablagerungen befreit, denn der Weg wird außer von Radlern in Ortsnähe auch sehr gern von Müttern mit Kinderwagen oder Senioren mit Rollatoren zum Spaziergang genutzt.

„Für den Radweg ist die Verbandsgemeinde Unstruttal zuständig“, so Radenz, doch es fehle derzeit an personeller Kapazität, und ein Einsatz von Arbeitskräften der ökologischen Sanierungsgesellschaft Gesa zur Radwegreinigung im Bereich Wangen wurde erst für Anfang März in Aussicht gestellt.

Getrockneter Schlamm bedeckt den Weg. Er ist eine Hinterlassenschaft des letzten Hochwassers. Beim nächsten Regen wird es wieder matschig. (Foto: Gisela Jäger)

„Das ist einfach zu lange“, fand Michael Radenz und initiierte, dass mit der Ortsfeuerwehr Wangen der sonnabendliche Ausbildungstag unter dem Thema „Ausbildung an der Pumpe“ so organisieren wird, dass mit Hilfe der Feuerwehrpumpe und dem Hochdruckwasserstrahl eine besonders tiefliegende Stelle der Radwegs in Höhe der Anglerhütte Richtung Nebra gesäubert wurde.

An den anderen Stellen des asphaltierten Weges kamen Schneeschieber und Schippen zum Einsatz, um zunächst eine Grobreinigung durchzuführen. Doch die Radfahrer sollten Geduld haben und vorsichtig sein. Wenn Regen den Schlamm aufweicht, könnte der Radweg zur Rutschpartie werden. „Wir tun unser Bestes“, sagte Wehrleiter Christopher Radenz. Die Feuerwehr schaffte es, am Sonnabend mit Mann-Power etliche Meter Radweg in Höhe der Ortslage Kleinwangen grob zu säubern, und freuten sich, dass mit Matthias Wittenberg auch ein freiwilliger Helfer kräftig mit anpackte.