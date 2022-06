Mit Glauben Brücken bauen: Freyburg hat eine neue Pastorin

Nach ihrer Ordination am 8. Mai im Magdeburger Dom ist Christiane Reschke Pfarrerin. Am 2. Juli findet in der Freyburger Stadtkirche St. Marien ein Begrüßungsgottesdienst statt.

Freyburg - Es ist gefühlt nur ein kurzer Moment zwischen der Frage und ihrer Antwort. Welche Bibelstelle ist ihre liebste? Bekanntlich ist das Buch der Bücher ein Backstein, ein Wälzer. „Der Mensch sieht, was vor Augen ist, aber Gott sieht das Herz“, zitiert Christiane Reschke aus dem ersten Buch Samuel. „Es ist mein Ordinationsspruch.“ Die 33-Jährige ist am 8. Mai im Magdeburger Dom feierlich in ihr Amt als Pfarrerin eingeführt und gesegnet worden. Nun, am 2. Juli, wird sie mit einem Gottesdienst in Freyburgs Stadtkirche St. Marien anlässlich des Gemeindefestes begrüßt und willkommen geheißen. Geboren und aufgewachsen in der Altmark, studierte sie Theologie in Halle, Leipzig und Göttingen.