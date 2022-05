Mit beinahe weißer Weste: SC Naumburg III als Meister geehrt

Naumburg - Auf den beiden unteren Ebenen des Fußballkreises gab es am Wochenende folgende Resultate.

KREISLIGA: Blau-Weiß Bad Kösen II - Bad Bibra/Saubach 3:0 (3:0). Nachdem sich Paul Böhm auf der rechten Seite durchgesetzt und nach innen gepasst hatte, erzielte der am langen Pfosten lauernde Christian Ossig (31.) den Führungstreffer der Kurstädter. Bereits vier Minuten später klingelte es erneut im Kasten der Fortuna/TV-Kombination, als Clemens Schumann einen Eckball von Maik Grottel verwertete. Richard Schibath und Ossig vergaben weitere gute Einschussmöglichkeiten, ehe Grottel (45.) den vorentscheidenden dritten Treffer der Blau-Weiß-Reserve in dieser fairen Partie markierte. Nach der Pause scheiterten Böhm und Pascal Heinemann am gut reagierenden Gästekeeper Thomas Kuhn, und es blieb beim 3:0, mit dem die Bad Kösener ihre Chancen auf den Silberrang im Abschlussklassement wahrten.

FC ZWK Nebra II - FC RSK Freyburg II 0:0. In der ersten Halbzeit waren die Platzherren das dominierende Team. Niklas Hesse und Henning Knuhr konnten aber klare Einschussmöglichkeiten nicht nutzen. Nach dem Seitenwechsel war das Geschehen ausgeglichener. Knuhr traf nur die Querlatte des Freyburger Kastens, und Hesse verfehlte diesen nur knapp. Der Bad Bibraer Referee Andreas Sturm konnte in diesem äußerst fairen „kleinen“ Unstrutderby seine Karten stecken lassen. Für beide Teams war es das letzte Saisonspiel. Die Nebraer haben einen Podestplatz sicher; ob es der zweite oder dritte wird, entscheidet sich in der Partie Herrengosserstedt II - Bad Kösen II am 11. Juni.

Baumersrodaer SV - ESV Herrengosserstedt II 5:1 (3:0). Meister und Aufsteiger BSV empfing in seinem letzten Kreisliga-Heimspiel das bereits als Absteiger zur Kreisklasse feststehende Schlusslicht, das nur mit neun Akteuren antrat. Diese wehrten sich aber tapfer gegen das drohende Debakel. Nachdem Gästekeeper Jan Wusterhausen einen Schuss von Martin Beyer abgewehrt hatte, staubte Clemens Kaufmann (10.) zum Führungstreffer der Baumersrodaer ab. Tobias Tenscher verwertete eine Hereingabe von Felix Neumann (12.) zum 2:0. Die dezimierten Herrengosserstedter versteckten sich nicht und bekamen bei einem ihrer Vorstöße einen Foulstrafstoß zugesprochen. Matthias Kullmann schoss den Ball jedoch über den Kasten. Nach einem Steilpass von Robin Engel stellte Neumann (28.) dann den Halbzeitstand her. Der agile Clemens Kaufmann (65.) erzielte den vierten Treffer der Gastgeber, ehe Tenscher (84.) nach Vorlage von Kaufmann auf 5:0 erhöhte. Routinier Telman Girimhanov bereitete drei Minuten vor Schluss den Ehrentreffer der ESV-Reserve vor, den Max Nürnberger erzielte. „Man muss den Herrengosserstedtern ein großes Kompliment machen. Sie haben sich trotz ihrer personellen Probleme sehr achtbar aus der Affäre gezogen“, sagte Baumersrodas Mannschaftsleiter Ronny Benndorf.

KREISKLASSE, Staffel 1: SV Kaiserpfalz - Lossa/Rastenberg II 2:1 (1:1). Der bisherige Tabellenzweite, die Eintracht/ Union-Reserve, verlor in Memleben bei ihrem Verfolger und fiel sogar auf Platz vier zurück. Mit einem Traumtor, einem Schuss aus fast 40 Metern in den Winkel, brachte Reiner Stahr die Kaiserpfälzer in der 25. Minute in Front. Auf der Gegenseite wurde Maximilian Riks im SVK-Strafraum von den Beinen geholt, und den fälligen Elfmeter verwandelte Arian Gorges (43.) sicher; Keeper Kevin Spenner war da chancenlos. In der zweiten Halbzeit drängten die Gastgeber auf den Siegtreffer, den dann Maximilian Gorn (58.) nach einer Flanke von Matthias Langer erzielte. Die geglückte Revanche für die Hinspielniederlage bescherte den Kaiserpfälzern vor dem Saisonfinale Platz zwei.

SC Naumburg III - FSV Klosterhäseler 5:1 (3:1). Die Domstädter landeten nach der Übergabe des Meisterpokals durch die oberste KFV-Sportrichterin Franziska Eschrich ihren 14. Sieg im 15. Saisonspiel (bei einem Remis). Der Tabellenvorletzte aus Klosterhäseler schaffte es immerhin, seinen Kasten bis fast zur Mitte der ersten Halbzeit sauber zu halten. Als „Dosenöffner“ für den Kreisliga-Aufsteiger musste ein an Alwin Zedler verwirkter Strafstoß herhalten, den der erfahrene Paul Staps (21.) verwandelte. Zwei Minuten später parierte FSV-Keeper Benjamin Gessert zwar den Distanzschuss von Christian Schüler, doch im Nachsetzen war Roland Kämmerer zum 2:0 erfolgreich. Sehenswert dann der Anschlusstreffer von Dustin Spiegler (38.) mit einem Sonntagsschuss in den linken Winkel. Ibrahim Alezeddin (44.) stellte nach Vorlage von Kämmerer den alten Abstand aber wieder her. In der zweiten Halbzeit bauten Vasiliy Solotarev nach schöner Einzelleistung (86.) und Zedler per Kopf nach einer Ecke von Solotarev (88.) den Vorsprung der SCN-Dritten aus.

SCN-Kapitän Steven Quast erhält von Franziska Eschrich, Vorsitzende des Sportgerichts des KFV Burgenland, den Kreisklasse-Meisterpokal. (Foto: Torsten Biel)

Baumersrodaer SV II – Germania Schönburg/Possenhain 3:3 (2:0). In der ersten Halbzeit bestimmten die Gastgeber mit dem Wind im Rücken klar die Szenerie. Nach einem Freistoß von Sören Bölke musste Germania-Keeper Uwe Winkler den Ball prallen lassen, und Nikolaus Kuon (22.) staubte zum 1:0 ab. Jan Stenke bereitete den zweiten Treffer der BSV-Reserve vor, den Vereinsvorsitzender Silvio Rockstroh (31.) erzielte. Nach einer Flanke von Rockstroh war dann Thomas Kunth (51.) zum 3:0 erfolgreich, und das Spiel schien gelaufen zu sein. Die Gäste bewiesen jedoch Comeback-Qualitäten. Zunächst hatte Robert Helbing (63.) Glück, dass der Ball nach seinem Schuss vom Innenpfosten ins Tor sprang. Schließlich gelang Tim Siebeck noch ein Doppelpack: Erst traf er nach einem Konter (69.) und eine Minute vor dem Abpfiff mit einem sehenswerten Volleyschuss. Am Ende konnten Baumersrodas Trainer Heiko Böttcher und dessen Schützlinge sogar noch froh sein, wenigstens den einen Punkt zu Hause behalten zu können.

SG ZW Karsdorf - SV Mertendorf II 14:1 (9:1). Mit diesem Schützenfest gegen in Unterzahl angetretene Wethautaler ballerten sich die „Zementsäcke“ auf den Bronzeplatz. Für die Gastgeber waren Matthias Litzkendorf (3), Florian Butter (2), Jonas Stöckel (2), Kapitän Tom Eberling (2), Leo Jakob (2), Philipp Schubert, Sascha Schröder und Elias Kracht erfolgreich. Den Ehrentreffer der SVM-Reserve erzielte Florian Sieske per Elfmeter.

Staffel 2: Blau-Weiß Zorbau II - VSG Löbitz 3:0 (2:0). Die junge Elf der Wethautaler hielt beim Tabellendritten auf dem ungewohnten Kunstrasen gut mit und hatte auch die ersten Chancen, aber Tom Böhme, Franz Plobner, Moritz Prater und Maxl Rüger fanden im überragenden Zorbauer Keeper Steffen Kabisch ihren Meister. Eldin Mulic nach einem Konter (27.) sowie Tom Schmidt nach Pass von John Cisnik (33.) hatten auf der Gegenseite mehr Erfolg. Nachdem VSG-Akteur Erik Hüttig (69.) die Ampelkarte gesehen hatte, nutzten die Blau-Weißen ihre Überzahl zum 3:0, das Falco Pießold (74.) erzielte. Tom Böhme, Moritz Prater und Lucas Cebulla blieb im weiteren Spielverlauf das Ehrentor der Löbitzer versagt.